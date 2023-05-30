Продажі Toyota у квітні зросли через підвищення попиту в Японії та Китаї

Глобальні продажі Toyota Motor Corp зросли майже на 5% у квітні порівняно з роком раніше. На це вплинуло підвищення попиту на гібриди та автомобілі з бензиновими двигунами в Японії та Китаї.

Японський автовиробник також повідомив про кращі продажі акумуляторних електромобілів (EV) за кордоном, в результаті чого загальна кількість проданих акумуляторних одиниць за перші чотири місяці року перевищила рівень минулого року, пише Reuters.

Зазначається, що у квітні Toyota продала 800 863 автомобілів у всьому світі, включно з розкішним брендом Lexus, що на 4,9% більше порівняно з тим же місяцем минулого року, коли продажі сильно постраждали від дефіциту запчастин, спричиненого пандемією.

Продажі гібридів, таких як новий Prius, у Японії зросли на 59,2% у порівнянні з минулим роком і склали трохи більше половини з 125 326 автомобілів, проданих на внутрішньому ринку компанії минулого місяця, випереджаючи 21,5% зростання загальних продажів автомобілів на внутрішньому ринку.

Продажі Toyota у Китаї зросли на 46,3% до 162 554 одиниць у квітні порівняно з тим же місяцем роком раніше, відновившись після спаду, пов’язаного з пандемією попереднього року.

У квітні автовиробник продав 8584 акумуляторних електромобіля по всьому світу, включаючи свій бренд Lexus, що вперше склало понад 1% його світових продажів за один місяць.

Видання підрахувало, що загальна кількість акумуляторних автомобілів, проданих у січні-квітні, досягла 26 057 одиниць, що перевищує 24 466 електромобілів, які компанія продала в 2022 році.

Попри такі результати, японські автовиробники рагіше заявляли, що зіткнулися з кризою продажів авто з бензиновим двигуном у Китаї, оскільки швидкий перехід до електромобілів перевернув найбільший у світі автомобільний ринок і призвів до падіння купівлі автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Японські автовиробники постраждали через доволі обмежене виробництво електромобілів і гібридів.

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