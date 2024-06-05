В 2024 году украинцы покупали на 15% больше авто в кредит – эксперт

За январь-май 2024 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля кредитных продаж увеличилась с 11% до 15% от общего объема продаж новых авто, а это более чем на 2 тыс. шт.

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Об этом говорит Сергей Кипоренко, руководитель направления автокредитования Глобус Банка.

В среднем за январь-май 2024 года объем продаж автомобилей в кредит составил 900 шт. на месяц .

"Позитивная динамика автокредитования стала возможной из-за существенного снижения учетной ставки НБУ до 13,5%, что позволяет привлекать более "дешевые" ресурсы на развитие кредитования. Кроме того, у автодилеров появилась возможность предложить более разнообразные варианты автомобилей в разной комплектации и достаточное" количества, а финучреждения прибегли к активному развитию собственных кредитных продуктов, направленных на привлечение большего количества потенциальных клиентов", - отметил специалист.

Сергей Кипоренко обратил внимание на то, что по состоянию на начало июня наиболее популярны кредитные программы под ставку 0,01% сроком на 1-3 года с первым взносом от 40% до 60% стоимости нового автомобиля. Дополнительно клиентов интересует страховой тариф по договору страхования и возможность включения в тело кредита страхового платежа по договору страхования на первый год кредитования.

Эксперт добавляет, что во втором полугодии ожидается незначительное понижение кредитных продаж новых автомобилей: по сравнению с январем-маем снижение может быть на уровне 10-20% (ожидаемое количество продаж новых авто в кредит может составить в среднем 700 шт. в месяц).

Кипоренко отметил, что и лизинг, и банковское кредитование развиваются достаточно активно, при этом, лизинговых компаний гораздо больше по сравнению с банковскими учреждениями, кредитующими приобретение автомобилей.

За 5 месяцев 2024 года доля продаж новых автомобилей лизинговыми компаниями составляет 30%, на банковские учреждения приходится до 70% новых автомобилей от общего количества кредитных продаж. На рынке подержанных автомобилей ситуация противоположная: 70% автомобилей реализуется лизинговыми компаниями и только 30% через банки.

Банкир считает, что такое соотношение сохранится в дальнейшем, ведь рынок подержанных авто в разы превышает рынок новых автомобилей. Кроме того, политика лизинговых компаний более лояльна, как к состоянию подержанного автомобиля, так и к перечню требований к клиентам. В то же время банки, учитывая ряд рисков при кредитовании сегмента подержанных авто, более осторожны к данному рынку: они склонны кредитовать, когда продавцом подержанного автомобиля является юридическое лицо, например автосалон.

Что касается кредитования подержанных авто, то, по его данным, в течение 5 месяцев наиболее популярными автобрендами стали: Volkswagen, Toyota, Hyundai и Audi.

По мнению эксперта, во втором полугодии 2024 года активность покупателей, намеренных приобрести новые автомобили в кредит, может снизиться . При этом кредитные ставки вряд ли претерпят существенные изменения: в зависимости от первого взноса и срока погашения кредита они составят от 0,01% до 15% годовых.