У 2024 році українці купували на 15% більше авто в кредит – експерт

За січень-травень 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року частка кредитних продажів збільшилася з 11% до 15% від загального обсягу продажів нових авто, а це більше ніж на 2 тис. шт.

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Про це говорить Сергій Кіпоренко, керівник напрямку автокредитування Глобус Банку.

В середньому впродовж січня-травня 2024 року обсяг продажів автівок в кредит склав 900 шт. на місяць .

"Позитивна динаміка автокредитування стала можливою через суттєве зниження облікової ставки НБУ до 13,5%, що дає змогу залучати більш "дешеві" ресурси на розвиток кредитування. Крім того, у автодилерів з’явилася можливість запропонувати більш різноманітні варіанти автівок в різній комплектації та достатній кількості, а фінустанови вдалися до активного розвитку власних кредитних продуктів, спрямованих на залучення більшої кількості потенційних клієнтів", — зазначив фахівець.

Сергій Кіпоренко звернув увагу на те, що станом на початок червня найбільш популярними є кредитні програми під ставку 0,01% терміном на 1-3 роки з першим внеском від 40% до 60% вартості нової автівки. Додатково клієнтів цікавить страховий тариф за договором страхування КАСКО та можливість включення в тіло кредиту страхового платежу за договором страхування на перший рік кредитування.

Експерт додає, що у другому півріччі очікується незначне зниження кредитних продажів нових автомобілів: порівняно з січнем-травнем зниження може бути на рівні 10-20% (очікувана кількість продажів нових авто в кредит може скласти в середньому 700 шт. на місяць).

Кіпоренко зазначив, що, і лізинг, і банківське кредитування розвиваються досить активно, при цьому, лізингових компаній набагато більше порівняно з банківськими установами, що кредитують придбання автомобілів.

За 5 місяців 2024 року частка продажів нових автівок лізинговими компаніями складає 30%, на банківські установи припадає до 70% нових авто від загальної кількості кредитних продажів. На ринку вживаних авто ситуація протилежна: 70% автівок реалізується лізинговими компаніями та лише 30% через банки.

Банкір вважає, що таке співвідношення збережеться надалі, адже ринок вживаних авто в рази перевищує ринок нових автомобілів. Крім того, політика лізингових компаній більш лояльна, як до стану вживаної автівки, так і до переліку вимог до клієнтів. Водночас банки, враховуючи низку ризиків при кредитуванні сегмента вживаних авто, більш обережні до даного ринку: вони схильні кредитувати, коли продавцем вживаного автомобіля є юридична особа, приміром, автосалон.

Щодо кредитування вживаних авто, то за його даними впродовж 5 місяців найбільш популярними автобрендами стали: Volkswagen, Toyota, Hyundai та Audi.

На думку експерта, у другому півріччі 2024 року активність покупців, що мають намір придбати нові авто в кредит, може знизитися. При цьому кредитні ставки навряд чи зазнають істотних змін: залежно від першого внеску та терміну погашення кредиту вони складуть від 0,01% до 15% річних.