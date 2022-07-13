Элитное жилье и теплицы для овощей. Укрэксимбанк выставил на СЕТАМ недвижимость и оборудование в разных регионах

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Укрэксимбанк выставил на торги 24 лота, в которые входят элитная жилая недвижимость во Львове, производственные комплексы, нежилые помещения и оборудование в разных регионах Украины. Объекты и имущество находятся в собственности банка.

Продажа лотов состоится 1 августа в системе электронных аукционов OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины).

Львов: 13 квартир площадью от 140 до 220 кв. да нежилые помещения в премиальном жилом комплексе "Зеленая терраса" в парковой зоне по ул. Кубанский. На первом этаже размещаются кафе, картинная галерея, детская школа искусств и салон красоты, во дворе – детская игровая площадка. Вблизи исторического центра города с заведениями культуры, образования и торговли, памятниками архитектуры и истории в пешей доступности.

Днепропетровская обл., Кривой Рог: Бытовой корпус прядильного производства по ул. Фабричная общей площадью более 6600 кв.

Днепропетровская область, с. Екатериновка Никопольского р-на: Тепличный комплекс для выращивания овощей со зданиями и сооружениями площадью 78 829 кв.м.

Днепр: Лабораторно производственный корпус площадью более 4000 кв.м., склад и трансформаторная подстанция по ул. Каменская.

Житомирская обл., Бердичев: Двухэтажное здание кафе-ресторана площадью 417 кв.м. и земельный участок почти 0,08 га на ул. Казатька.

Кропивницкий: Комплекс построек по ул. Слободянюка Руслана с административными сооружениями и производственными цехами площадью 2754,3 кв. и складскими помещениями площадью 914,9 км. предприятия, где размещалось производство рыбных продуктов, и водонапорный бак.

Чернигов: Оборудование для выпуска упаковочной тары – линии по производству гофротары с цветной флексопечатью и пятислойным гофрокартоном, тигельные прессы и паровой котел.

Ранее мы сообщали, что Укрэксимбанк 27 мая купил на втором аукционе активы в Чернигове и Луцке признанной банкротом автомобильной компании "Богдан Моторс" за 51,65 миллиона гривен.