Елітне житло та теплиці для овочів. Укрексімбанк виставив на СЕТАМ нерухомість та обладнання в різних регіонах

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Укрексімбанк виставив на торги 24 лоти, до яких входять елітна житлова нерухомість у Львові, виробничі комплекси, нежитлові приміщення та обладнання в різних регіонах України. Об’єкти та майно перебувають у власності банку.

Продаж лотів відбудеться 1 серпня в системі електронних аукціонів OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України).

Львів: 13 квартир площею від 140 до 220 кв.м. та нежитлові приміщення у преміальному житловому комплексі «Зелена тераса» у парковій зоні по вул. Кубанській. На першому поверсі розташовуються кафе, картинна галерея, дитяча школа мистецтв і салон краси, у дворі – дитячий ігровий майданчик. Поблизу історичного центру міста з закладами культури, освіти та торгівлі, пам’ятками архітектури та історії у пішій доступності.

Дніпропетровська обл., Кривий Ріг: Побутовий корпус прядильного виробництва по вул. Фабрична загальною площею понад 6600 кв.м.

Дніпропетровська обл., с. Катеринівка Нікопольського р-ну: Тепличний комплекс для вирощування овочів з будівлями та спорудами площею 78829 кв.м.

Дніпро: Лабораторно-виробничий корпус площею понад 4000 кв.м., склад та трансформаторна підстанція по вул. Кам’янська.

Житомирська обл., Бердичів: Двоповерхова будівля кафе-ресторану площею 417 кв.м. та земельна ділянка майже 0,08 га по вул. Козацька.

Кропивницький: Комплекс будівель по вул. Слободянюка Руслана з адміністративними спорудами і виробничими цехами площею 2754,3 кв.м. та складськими приміщеннями площею 914,9 км.в. підприємства, де розташовувалось виробництво рибних продуктів, та водонапірний бак.

Чернігів: Обладнання для випуску пакувальної тари – лінії з виробництва гофротари з кольоровим флексодруком і п’ятишарового гофрокартону, тигельні преси та паровий котел.

Раніше ми повідомляли, що Укрексімбанк 27 травня купив на другому повторному аукціоні активи у Чернігові та Луцьку визнаної банкрутом автомобільної компанії "Богдан Моторс" за 51,65 мільйона гривень.