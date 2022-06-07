Укрексімбанк викупив активи збанкрутілої "Богдан Моторс" у Черкасах та Луцьку

Державний експортно-імпортний банк України 27 травня купив на другому повторному аукціоні активи у Чернігові та Луцьку визнаної банкрутом автомобільної компанії "Богдан Моторс" за 51,65 мільйона гривень.

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Як свідчать дані на сторінці аукціону на Українській універсальній біржі, увечері 6 червня закінчився термін, який було відведено на підписання протоколу продажу. Водночас, як і раніше, зазначено, що від Укрексімбанку "очікується оплата" купленого лота.

До нього входять нежитлові приміщення автоскладального заводу №3 по вулиці Чигиринській, 60 у Черкасах загальною площею 17,4 тисячі квадратних метрів, у тому числі головний виробничий та адміністративно-побутовий корпуси, трансформаторна та газорозподільна підстанції; земельна ділянка площею 1,34 га там же з електроцехом та цехом сендвіч-панелей; а також ділянка площею 7 га по вулиці Зв'язківців, 15 у Луцьку зі складом-ангаром, офісною будівлею та насосною станцією.

Стартова ціна лоту становила 45,7 мільйона гривень, при цьому відносно попереднього аукціону, який не відбувся, вона була знижена на 25%. У нинішньому аукціоні також брало участь київське ТОВ "Флайхед", що спеціалізується на оптовій торгівлі: воно запропонувало за згадані об'єкти 51,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, що 6 липня 2021 року Господарський суд Дніпропетровської області визнав "Богдан Моторс" банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру. При цьому у затвердженому у квітні того ж року реєстрі вимог кредиторів на загальну суму 6,7 мільярда гривень вимоги Укрексімбанку становили 1,64 мільярда гривень.

"Богдан-Моторс" брала в цьому держбанку кредити на будівництво заводів у Черкасах та Луцьку, але за умов катастрофічного обвалу авторинку, фінансової кризи, девальвації гривні, відсутності держпідтримки це призвело до неможливості їх обслуговувати.

У результаті у червні 2018 року сторони домовилися про значне відстрочення погашення боргу: угода передбачала заміну старих боргових зобов'язань (за кредитними договорами та облігаціями 2005-2009 років) новими зобов'язаннями у розмірі 1,3 мільярда гривень та їх погашенням до кінця 2031 року.

Автокомпанія "Богдан Моторс", що нині ліквідується, входила в створену в 2005 році корпорацію "Богдан", яка є найбільшим українським виробником тролейбусів і автобусів.

Корпорація побудувала автомобільний завод у Черкасах потужністю 120-150 тисяч легкових машин, а у Луцьку завод з виробництва автобусів та тролейбусів потужністю 6 тисяч одиниць на рік, інвестувавши у це понад 450 мільйонів доларів. Президентом "Богдана" є колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони та бізнес-партнер екс-президента Петра Порошенка Олег Гладковський (Свинарчук).