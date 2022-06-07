Укрэксимбанк выкупил активы обанкротившейся "Богдан Моторс" в Черкассах и Луцке

Государственный экспортно-импортный банк Украины 27 мая купил на втором повторном аукционе активы в Чернигове и Луцке признанной банкротом автомобильной компании "Богдан Моторс" за 51,65 миллиона гривен.

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Как свидетельствуют данные на странице аукциона на Украинской универсальной биржи, вечером 6 июня закончился срок, отведенный на подписание протокола продажи. В то же время по-прежнему указано, что от Укрэксимбанка "ожидается оплата" купленного лота.

В него входят нежилые помещения автосборочного завода №3 по улице Чигиринской, 60 в Черкассах общей площадью 17,4 тысячи квадратных метров, в том числе главный производственный и административно-бытовой корпуса, трансформаторная и газораспределительная подстанции; земучасток площадью 1,34 га там же с электроцехом и цехом сэндвич-панелей; а также участок площадью 7 га на улице Связистов, 15 в Луцке со складом-ангаром, офисным зданием и насосной станцией.

Стартовая цена лота составляла 45,7 миллиона гривен, при этом относительно предыдущего несостоявшегося аукциона она была снижена на 25%. В нынешнем аукционе также участвовало киевское ООО "Флайхед", специализируещееся на оптовой торговле: оно предложило за упомянутые объекты 51,2 миллиона гривен.

Напомним, что 6 июля 2021 года Хозяйственный суд Днепропетровской области признал "Богдан Моторс" банкротом и открыл ликвидационную процедуру. При этом в утвержденном в апреле того же года реестре требований кредиторов на общую сумму 6,7 миллиарда гривен требования Укрэксимбанка составили 1,64 миллиарда гривен.

"Богдан-Моторс" изначально брала в этом госбанке кредиты на строительство заводов в Черкассах и Луцке, но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривны, отсутствия господдержки это привело к невозможности их обслуживать.

В итоге в июне 2018 года стороны договорились о значительной отсрочке погашения долга: соглашение предусматривало замену старых долговых обязательств (по кредитным договорам и облигациям 2005-2009 годов) новыми обязательствами в размере 1,3 миллиарда гривен и их погашением до конца 2031 года.

Ликвидируемая ныне автокомпания "Богдан Моторс" входила в созданную в 2005 году корпорацию "Богдан", являющуюся крупнейшим украинским производителем троллейбусов и автобусов.

Корпорация построила автомобильный завод в Черкассах мощностью 120-150 тысяч легковых машин, а в Луцке завод по производству автобусов и троллейбусов мощностью 6 тысяч единиц в год, инвестировав в этом более 450 миллионов долларов. Президентом "Богдана" является бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны и бизнес-партнер экс-президента Петра Порошенко Олег Гладковский (Свинарчук).