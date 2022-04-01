Фонд гарантирования планирует прекратить выплаты вкладчикам Имэксбанка

30 марта 2022 года Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) начал процедуру прекращения выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам АО Имэксбанк.

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Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, 25 марта был сформирован ликвидационный баланс Имэксбанка.

По информации Фонда, процедура прекращения выплат вкладчикам этого финучреждения будет длиться не более тридцати дней, после чего ликвидационный баланс Имэксбанкса будет утвержден, а выплаты вкладчикам прекращены.

"Поэтому призываем вкладчиков АО "Имэксбанк, еще не получивших возмещение по своему вкладу, обратиться в банки-агенты Фонда за гарантированной суммой", — заявили в ФГВФЛ.

Направить письменное обращение в Фонд гарантирования на получение возмещения на основании свидетельства о праве на наследство необходимо в течение двадцатидневного срока после обнародования этого объявления.

Рассмотрение таких заявлений завершается до дня утверждения ликвидационного баланса банка, а о результатах рассмотрения индивидуального обращения ФГВФЛ письменно проинформирует заявителя.

Суммы возмещения по поступившим в Фонд заявлениям после истечения двадцатидневного срока после обнародования информации о будущем утверждении ликвидационного баланса не выплачиваются.

Напомним, Имэксбанк был признан неплатежеспособным 26 января 2015 года, а на следующий день в банке была введена временная администрация.

21 мая того же года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Имэксбанка, после чего исполнительная дирекция Фонда гарантирования 27 мая одобрила начало ликвидации этого финучреждения.

В январе 2017 года Главное следственное управление Национальной полиции объявило о подозрении экс-главе правления Имэксбанка Юрию Грамматику. Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного части 5 статьи 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах".

Имэксбанк контролировался экс-депутатом Верховной Рады от Партии регионов Леонидом Климовым.