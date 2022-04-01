Фонд гарантування планує припинити виплати вкладникам Імексбанку

30 березня 2022 року Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) розпочав процедуру припинення виплат гарантованої суми відшкодування вкладникам АТ Імексбанк.

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Як повідомляє прес-служба ФГВФО, 25 березня було сформовано ліквідаційний баланс Імексбанку.

За інформацією Фонду, процедура припинення виплат вкладникам цієї фінустанови триватиме не більше тридцяти днів, після чого ліквідаційний баланс Імексбанку буде затверджено, а виплати вкладникам – припинено.

"Тому закликаємо вкладників АТ "Імексбанк", які ще не отримали відшкодування за своїм вкладом, звернутися до банків-агентів Фонду за гарантованою сумою", — заявили у ФГВФО.

Надіслати письмове звернення до Фонду гарантування на отримання відшкодування на підставі свідоцтва про право на спадщину необхідно протягом двадцятиденного терміну після оприлюднення цього оголошення.

Розгляд таких заяв завершується до дня затвердження ліквідаційного балансу банку, а про результати розгляду індивідуального звернення ФГВФО письмово проінформує заявника.

Суми відшкодування за заявами, що надійшли до Фонду після закінчення двадцятиденного строку після оприлюднення інформації про майбутнє затвердження ліквідаційного балансу, не виплачуються.

Нагадаємо, Імексбанк був визнаний неплатоспроможним 26 січня 2015 року, а наступного дня до банку було введено тимчасову адміністрацію.

21 травня того ж року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації Імексбанку, після чого виконавча дирекція Фонду гарантування 27 травня схвалила початок ліквідації цієї фінустанови.

У січні 2017 року Головне слідче управління Національної поліції оголосило про підозру ексглаві правління Імексбанку Юрію Граматику. Йому інкримінували вчинення злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах".

Імексбанк контролювався ексдепутатом Верховної Ради від Партії регіонів Леонідом Клімовим.