Каждый имеет значение: как Райффайзен Банк заботится о своих сотрудниках

Из-за войны дефицит кадров в Украине разными экспертами оценивается на уровне 4-6 млн человек. Конкурируя за персонал, компании переосмысливают и пересматривают свои Employee Value Proposition (EVP) и обновляют HR-бренды. Райф как работодатель для 5400 украинцев своим примером доказывает, почему именно сейчас важно находить для команды новые смыслы и ценности, основанные на практике и испытании войной. Об этом рассказал директор по персоналу Райффайзен Банка Виктор Марченко.

Бизнес Райффайзен Банка: • 2,6 млн клиентов; • 300 отделений по всей Украине; • 100% операций обслуживаются в "облаке"; • самый крупный иностранный кредитор украинского бизнеса; • №1 по финансированию аграрного сектора – на 70 млрд грн Райф профинансировал украинский бизнес в 2024 году.

Трансформация во время войны

Райф приступил к процессу обновления бренда работодателя и EVP еще до начала полномасштабного вторжения — в 2019 году. Это связано с реализацией долгосрочной стратегии трансформации банка и фокусом на диджилизацию. Была проведена большая системная работа: проводились опросы, исследования мнения работников, стратегические сессии и мозговые штурмы, фокус-группы на всех организационных уровнях. И в преддверии февраля 2022 года был разработан предварительный дизайн нового HR-бренда и EVP, в основе которых были заложены принципы People at Heart и Все имеет значение.

С одной стороны, война отсрочила завершение проекта по обновлению HR-бренда и EVP. С другой стороны, компания фактически начала жить в парадигме избранного принципа: центром приоритетов являются люди — работники, клиенты и партнеры.

С начала полномасштабного вторжения Райф обеспечил эвакуацию и релокацию более 5000 сотрудников банка и членов их семей, финансировал проживание и питание в течение трех месяцев, гарантировал сохранность рабочих мест, выплачивал авансом зарплаты, оказывал финансовую помощь, поддерживал мобилизованных работников и членов их семей. Команда Райффайзен Банка все время самоотверженно обеспечивала бесперебойное обслуживание 3 млн клиентов, обеспечивала доступ клиентов к своим деньгам в режиме 24/7, изобретала решение, чтобы украинские беженцы могли обменивать гривну за границей на валюты европейских стран. Инкассация Райфа меняла логистические маршруты для доставки валюты из-за границы. ИТ-команда каждый день отражала хакерские атаки и через три месяца перевела все бизнес-процессы в "облако". Банк продолжал кредитовать украинский бизнес, в частности, аграрные предприятия, которым нужно было засевать поля.

Обретение новых смыслов

Команда банка была сплочена вокруг общей цели, в центре которой находились люди и поддержка экономики Украины. Так родился новый смысл деятельности Райфа — "Вместе с Украиной".

Кризис войны доказал, что ценности и цель имеют значение. Поэтому в 2023 году было принято решение о финализации HR-бренда и EVP. HR-команда провела дополнительные воркшопы с работниками и руководителями и прошла "последнюю милю", финализировав проект. В ходе этой работы было учтено, что сотрудники Райфа связывают свое будущее с независимой Украиной, хотят работать для поддержки украинцев, быть вместе.

Команда Райффайзен Банка : • 5400 работников; • 70% коллектива – женщины, 30% – мужчины; • 212 райфовцев служат в ВСУ; • 24 ветерана работают в банке.

За два года войны в Украине трансформировалось отношение к понятию EVP как такового. До 2022 года речь шла в основном о конкурентоспособном компенсационном пакете, возможностях карьерного развития, инклюзии и многообразии, инновациях и технологиях, корпоративной социальной ответственности.

Теперь актуальными стали вопросы личной и организационной стойкости, безопасности сотрудников, ментальное здоровье, поддержание мобилизованных, ветеранов и членов их семей, чествование погибших героев. Новое содержание приобрело и доверие, которое выстраивается реальными действиями компании и работников.

Ты имеешь значение

Оставив в основе HR-бренда принципы "Вместе с Украиной" и "People at Heart", слоган "Все имеет значение" в человекоцентрической парадигме сменился "Ты имеешь значение".

Новый лозунг подчеркнул признание важности людей, их историй, достижений, стремлений, мечтаний, эмоций, развития, карьеры, лидерства, потребностей и так далее.

Принцип "Ты имеешь значение" стал базисом внутренней коммуникационной кампании на счет обновленного HR-бренда, охватывающего все сферы деятельности банка.

Фото: Райффайзен Банк

Основой успеха Райффайзен Банка является формула "Уникальный клиентский опыт + уникальный опыт работников, умноженный на эмпатию". Команда банка работает над повышением качества обслуживания, созданием новых продуктов для клиентов. Банк заботится о работниках и создает удобные диджитальные сервисы. Райф, как работодатель, обеспечивает возможности для профессионального и карьерного развития членов команды. Банк выплачивает прозрачное, стабильное и конкурентное вознаграждение за труд.

Значение, подтвержденное фактами

Задекларированные подходы – это не пустые слова. Доверие возникает, если декларации подтверждаются действиями работодателя для работников. Вот несколько примеров.

Диджитализация. В Райфе внедрена целая технологическая экосистема сервисов, с помощью которых работники могут решать любые вопросы по несколько кликов. Через системы HiBob и IT Enterprise коллеги могут управлять своим профилем, узнавать подробную информацию о зарплатах, оформлять отпуска, формировать цели и так далее. С помощью обучающей платформы JunoJourney можно получать новые знания и управлять своим развитием по широкому кругу вопросов и направлений. Благодаря системе Workable каждый может привлекать в банк новых членов команды и получать за это вознаграждение.

Фото: Райффайзен Банк

Вознаграждение за труд регулярно пересматривается и увеличивается каждый год и теперь находится на конкурентном уровне. Райфовцы получают бонусы, компенсации, разные виды поддержки в декрете и при рождении ребенка. Процесс формирования заработной платы прозрачен, а ее увеличение зависит от достижения годовых целей.

Развитие сообществ. В банке действуют более 15 различных сообществ по профессиональным и личным интересам. В частности, ветеранское коммьюнити со своими каналами коммуникации, женский бизнес-клуб, бизнес-клубы для сейлз-менеджеров банка. Комьюнити амбасадоров бренда "Агенты перемен" помогает внедрять новации, разрабатывать креативные идеи, занимается волонтерской деятельностью. Есть также спортивные сообщества по теннису, футболу, бегу.

Фото: Райффайзен Банк

Развитие лидерства. Банк в этом году пересмотрел лидерские компетенции, продолжают действовать программы обучения лидеров и внедряются новые. За последний год около ста руководителей банка прошли обучение по программе нейролидерства. Банк продвигает и развивает своих лидеров как спикеров. Около 30 руководителей и экспертов банка регулярно участвуют в конференциях, прямых эфирах и видеосюжетах в рамках внутренней коммуникационной платформы What's Up in Raif, ведут собственные блоги, дают комментарии для СМИ, снимают Tik-Tok.

Фото: Райффайзен Банк

Wellbeing программа в Райфе направлена на поддержание ментального и физического здоровья работников. В прошлом году ее признали на HR Wisdom Summit лучшей в Украине. В рамках Wellbeing-активностей работники банка могут получать консультации психологов, юристов, нутрициологов, посещать массаж прямо в офисе, иметь скидки на продукцию и услуги партнеров, посещать представления. В 2023 году для тысячи работников из южных прифронтовых регионов Украины Райф организовал двухдневный ретрит в Черкасской области.

Фото: Райффайзен Банк

Поддержка мобилизованных, ветеранов и членов их семей является важным направлением деятельности банка. 212 работников Райфа, которые служат в ВСУ, ежемесячно получают от банка среднюю зарплату. Общая сумма таких выплат от февраля 2024 составила 188 млн грн. Сейчас в банке работают 24 ветерана, трое из которых пришли с рынка труда. Первый в Украине корпоративный офицер по вопросам ветеранов в Райфе комплексно занимается развитием ветеранской программы и сообщества. Ветераны и члены их семей могут получать консультации психологов, юристов, нутрициологов. Ветераны имеют возможность проходить обучение по программам смены профориентации, повышению квалификации, изучать английский с преподавателями и выбирать направления своего профессионального развития. Ежеквартально руководство банка встречается с ветеранами.

Фото: Райффайзен Банк

Результат усилий

Развитие человекоцентрической корпоративной культуры и HR-бренда отражается во возросших показателях вовлеченности персонала. По итогам 2023 года этот показатель достиг рекордных для банка 80 пунктов, а NPS на уровне 84 пунктов. Прирост по некоторым показателям, по результатам регулярных опросов персонала, составил за три года 10-11 пунктов. Это лишний раз доказывает, что инвестиции в работников, их благосостояние и развитие имеют значение.