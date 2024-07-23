Кожен має значення: як Райффайзен Банк піклується про своїх співробітників

Через війну дефіцит кадрів в Україні різними експертами оцінюється на рівні 4-6 млн людей. Конкуруючи за персонал, компанії переосмислюють та переглядають свої Employee Value Proposition (EVP) та оновлюють HR-бренди. Райф як роботодавець для 5400 українців своїм прикладом доводить, чому саме зараз важливо знаходити для команди нові сенси та цінності, засновані на практиці та випробуванні війною. Про це розповів директор з персоналу Райффайзен Банку Віктор Марченко.

Бізнес Райффайзен Банку: • 2,6 млн клієнтів; • 300 відділень по всій Україні; • 100% операцій обслуговуються в "хмарі"; • найбільший іноземний кредитор українського бізнесу; • №1 з фінансування аграрного сектору - на 70 млрд грн Райф профінансував український бізнес в 2024 році.

Трансформація під час війни

Райф розпочав процес оновлення бренда роботодавця та EVP ще до початку повномасштабного вторгнення — у 2019 році. Це було пов’язано з реалізацією довгострокової стратегії трансформації банку та фокусом на диджиталізацію. Була проведена велика системна робота: проводилися опитування, дослідження думки працівників, стратегічні сесії та мозкові штурми, фокус-групи на всіх організаційних рівнях тощо. І напередодні лютого 2022 року був розроблений попередній дизайн нового HR-бренда та EVP, в основі яких були закладені принципи "People at Heart" та "Все має значення".

З одного боку, війна відтермінувала завершення проєкту щодо оновлення HR-бренда та EVP. З іншого боку, компанія вже фактично почала жити у парадигмі обраного принципу: центром пріоритетів є люди — працівники, клієнти та партнери.

Від початку повномасштабного вторгнення Райф забезпечив евакуацію та релокацію більш ніж 5000 співробітників банку та членів їхніх сімей, фінансував проживання та харчування протягом трьох місяців, гарантував збереження робочих місць, виплачував авансом зарплати, надавав фінансову допомогу, підтримував мобілізованих працівників та членів їхніх сімей. Команда Райффайзен Банку весь час самовіддано забезпечувала безперебійне обслуговування 3 млн клієнтів, забезпечувала доступ клієнтів до своїх грошей у режимі 24/7, винаходила рішення, щоб українські біженці могли обмінювати гривню за кордоном на валюти європейських країн. Інкасація Райфу змінювала логістичні маршрути для доставки валюти з-за кордону. ІТ-команда щодня відбивала хакерські атаки та за три місяці перевела всі бізнес-процеси у "хмару". Банк продовжував кредитувати український бізнес, зокрема аграрні підприємства, яким потрібно було засівати поля.

Здобуття нових сенсів

Команда банку була згуртована навколо спільної мети, у центрі якої були люди та підтримання економіки України. Так народився новий сенс діяльності Райфу — "Разом з Україною".

Криза війни довела, що цінності та мета мають значення. Тому в 2023 році було ухвалено рішення щодо фіналізації HR-бренда та EVP. HR-команда провела додаткові воркшопи з працівниками та керівниками і пройшла "останню милю", фіналізувавши проєкт. Під час цієї роботи було враховано, що співробітники Райфу пов’язують своє майбутнє з незалежною Україною, хочуть працювати для підтримання українців, бути разом.

Команда Райффайзен Банку: • 5400 працівників; • 70% колективу – жінки, 30% - чоловіки; • 212 райфівців служать в ЗСУ; • 24 ветерани працюють в банку .

За два роки війни в Україні трансформувалося ставлення до поняття EVP як такого. До 2022 року йшлося здебільшого про конкурентоспроможний компенсаційний пакет, можливості кар’єрного розвитку, інклюзію та різноманіття, інновації та технології, корпоративну соціальну відповідальність.

Тепер актуальними стали питання особистої та організаційної стійкості, безпеки співробітників, ментальне здоров’я, підтримання мобілізованих, ветеранів та членів їхніх сімей, вшанування загиблих героїв. Нового змісту набула й довіра, яка вибудовується реальними діями компанії та працівників.

Ти маєш значення

Залишивши в основі HR-бренда принципи "Разом з Україною" та "People at Heart", слоган "Все має значення" у людиноцентричній парадигмі змінився на "Ти маєш значення".

Нове гасло підкреслило визнання важливості людей, їхніх історій, досягнень, прагнень, мрій, емоцій, розвитку, кар’єри, лідерства, потреб тощо.

Принцип "Ти маєш значення" став базисом внутрішньої комунікаційної кампанії щодо оновленого HR-бренду, що охоплює всі сфери діяльності банку.

Фото: Райффайзен Банк

Основою успіху Райффайзен Банку є формула "Унікальний клієнтський досвід + унікальний досвід працівників, помножений на емпатію". Команда банку працює над підвищенням якості обслуговування, створенням нових продуктів для клієнтів. Банк піклується про працівників та створює для них зручні диджитальні сервіси. Райф як роботодавець забезпечує можливості для професійного та кар’єрного розвитку членів команди. Банк виплачує прозору, стабільну та конкурентну винагороду за працю.

Значення, підтверджене фактами

Задекларовані підходи — це не порожні слова. Довіра виникає, якщо декларації підтверджуються діями роботодавця для працівників. Ось декілька прикладів.

Диджиталізація. У Райфі впроваджено цілу технологічну екосистему сервісів, за допомогою яких працівники можуть вирішувати будь-які питання за декілька кліків. Через системи HiBob та IT Enterprise колеги можуть керувати своїм профілем, дізнаватися детальну інформацію щодо зарплат, оформлювати відпустки, формувати цілі тощо. За допомогою навчальної платформи JunoJourney можна отримувати нові знання та управляти своїм розвитком за широким колом питань та напрямів. Завдяки системі Workable кожен може залучати до банку нових членів команди та отримувати за це винагороду.

Фото: Райффайзен Банк

Винагорода за працю регулярно переглядається та збільшується щороку і тепер перебуває на конкурентному рівні. Райфівці отримують бонуси, компенсації, різні види підтримки у декреті та за народженні дитини. Процес формування зарплати прозорий, а її збільшення залежить від досягнення річних цілей.

Розвиток спільнот. У банку діють більш ніж 15 різних спільнот за професійними та особистими інтересами. Зокрема, ветеранське ком’юніті зі своїми каналами комунікації, жіночий бізнес-клуб, бізнес-клуби для сейлз-менеджерів банку. Ком’юніті амбасадорів бренда "Агенти змін" допомагає впроваджувати новації, розробляти креативні ідеї, займається волонтерської діяльністю. Є також спортивні спільноти з тенісу, футболу, бігу.

Фото: Райффайзен Банк

Розвиток лідерства. Банк цього року переглянув лідерські компетенції, продовжують діяти програми з навчання лідерів та впроваджуються нові. За останній рік близько ста керівників банку пройшли навчання за програмою нейролідерства. Банк просуває та розвиває своїх лідерів як спікерів. Близько 30 керівників та експертів банку регулярно беруть участь у конференціях, прямих ефірах та відеосюжетах у межах внутрішньої комунікаційної платформи What’s Up in Raif, ведуть власні блоги, дають коментарі для ЗМІ, знімають Tik-Tok тощо.

Фото: Райффайзен Банк

Wellbeing-програма у Райфі спрямована на підтримання ментального та фізичного здоров’я працівників. Торік її визнали на HR Wisdom Summit найкращою в Україні. У межах Wellbeing-активностей працівники банку можуть отримувати консультації психологів, юристів, нутриціологів, відвідувати масаж прямо в офісі, мати дисконтні знижки на продукцію та послуги партнерів, відвідувати вистави. У 2023 році для 1 тис. працівників з південних прифронтових регіонів України Райф організував дводенний ретрит у Черкаській області.

Фото: Райффайзен Банк

Підтримка мобілізованих, ветеранів та членів їхніх сімей є важливим напрямом діяльності банку. 212 працівників Райфу, які служать в ЗСУ, щомісяця отримують від банку середню зарплату. Загальна сума таких виплат від лютого 2024 року становила 188 млн грн. Зараз у банку працюють 24 ветерани, троє з яких прийшли з ринку праці. Перший в Україні корпоративний офіцер з питань ветеранів у Райфі комплексно опікується розвитком ветеранської програми та спільноти. Ветерани та члени їхніх родин можуть отримувати консультації психологів, юристів, нутриціологів. Ветерани мають можливість проходити навчання за програмами зміни профорієнтації, підвищення кваліфікації, вивчати англійську з викладачами та обирати напрями свого професійного розвитку. Щокварталу керівництво банку зустрічається з ветеранами.

Фото: Райффайзен Банк

Результат зусиль

Розвиток людиноцентричних корпоративної культури та HR-бренда відображається у зрослих показниках залученості персоналу. За підсумками 2023 року цей показник сягнув рекордних для банку 80 пунктів, а NPS — на рівні 84 пунктів. Приріст за деякими показниками, за результатами регулярних опитувань персоналу, становив за три роки 10-11 пунктів. Це зайвий раз доводить, що інвестиції у працівників, їхній добробут та розвиток мають значення.