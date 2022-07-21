Клиенты Укргазбанка могут присоединиться к восстановлению амбулатории в Макарове

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Совместно с международной платежной системой Visa Укргазбанк присоединился к совместному проекту KSE Foundation и Минздрава, цель которого - собрать 20 млн грн на восстановление медицинской амбулатории поселка Макаров Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Во время активных боевых действий Макаров испытал существенные разрушения. Наголову была уничтожена, в частности, амбулатория Макаровского центра первичной медико-санитарной помощи. В Укргазбанке убеждены, что максимально быстрое восстановление медицинской инфраструктуры этого небольшого поселка критически необходимо для обеспечения качественной жизнедеятельности местной общины.

Для восстановления амбулатории Макаровской команда Фонда объединила усилия с Министерством здравоохранения Украины, Киевской областной военной администрацией и Макаровским центром первичной медико-санитарной помощи. Так что сбор средств на восстановление этого медицинского учреждения начался.

Чтобы помочь в мобильном приложении Укргазбанка создана специальная опция, по которой каждый клиент банка может пожертвовать деньги на восстановление амбулатории.

Путь в мобильном приложении такой: Услуги – Благотворительность – Благотворительный фонд Киевской школы экономики – Макаровский медицинский центр – Купить кирпичик для строительства каркаса здания (или окна, двери и вентиляционную систему).

Внести свой вклад можно также по ссылке: https://kse.ua/support/donation (опция - War destroyed hospital).

Каждая внесенная гривня надежно защищена, потому что находится под контролем государственного банка и международной платежной системы Visa. Отчеты по этапам строительных работ также будут доступны для просмотра мобильного приложения Укргазбанка.

Напомним, что для банка это не первый благотворительный проект в военное время. Недавно Укргазбанк запустил благотворительный депозит «Отстроим города вместе», на который вместе с клиентами банк ежемесячно направляет средства на восстановление разрушенных войной городов и поселков. Сейчас на этом депозите клиенты уже разместили более 133 млн. гривен.

Стать клиентом Укргазбанка и присоединиться к этому и другим благотворительным инициативам можно в несколько шагов. Это можно сделать онлайн через мобильное приложение «ЭКО-банк Онлайн» и шеринг цифровых документов в приложении Действие.

Скачать мобильное приложение Укргазбанка «ЭКО-банк Онлайн» можно по ссылке: https://online.ukrgasbank.com