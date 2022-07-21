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Клиенты Укргазбанка могут присоединиться к восстановлению амбулатории в Макарове
Совместно с международной платежной системой Visa Укргазбанк присоединился к совместному проекту KSE Foundation и Минздрава, цель которого - собрать 20 млн грн на восстановление медицинской амбулатории поселка Макаров Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Во время активных боевых действий Макаров испытал существенные разрушения. Наголову была уничтожена, в частности, амбулатория Макаровского центра первичной медико-санитарной помощи. В Укргазбанке убеждены, что максимально быстрое восстановление медицинской инфраструктуры этого небольшого поселка критически необходимо для обеспечения качественной жизнедеятельности местной общины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для восстановления амбулатории Макаровской команда Фонда объединила усилия с Министерством здравоохранения Украины, Киевской областной военной администрацией и Макаровским центром первичной медико-санитарной помощи. Так что сбор средств на восстановление этого медицинского учреждения начался.
Чтобы помочь в мобильном приложении Укргазбанка создана специальная опция, по которой каждый клиент банка может пожертвовать деньги на восстановление амбулатории.
Путь в мобильном приложении такой: Услуги – Благотворительность – Благотворительный фонд Киевской школы экономики – Макаровский медицинский центр – Купить кирпичик для строительства каркаса здания (или окна, двери и вентиляционную систему).
Внести свой вклад можно также по ссылке: https://kse.ua/support/donation (опция - War destroyed hospital).
Каждая внесенная гривня надежно защищена, потому что находится под контролем государственного банка и международной платежной системы Visa. Отчеты по этапам строительных работ также будут доступны для просмотра мобильного приложения Укргазбанка.
Напомним, что для банка это не первый благотворительный проект в военное время. Недавно Укргазбанк запустил благотворительный депозит «Отстроим города вместе», на который вместе с клиентами банк ежемесячно направляет средства на восстановление разрушенных войной городов и поселков. Сейчас на этом депозите клиенты уже разместили более 133 млн. гривен.
Стать клиентом Укргазбанка и присоединиться к этому и другим благотворительным инициативам можно в несколько шагов. Это можно сделать онлайн через мобильное приложение «ЭКО-банк Онлайн» и шеринг цифровых документов в приложении Действие.
Скачать мобильное приложение Укргазбанка «ЭКО-банк Онлайн» можно по ссылке: https://online.ukrgasbank.com