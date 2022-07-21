Клієнти Укргазбанку можуть долучитися до відновлення амбулаторії в Макарові

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Спільно з міжнародною платіжною системою Visa Укргазбанк долучився до спільного проєкту KSE Foundation та МОЗ, мета якого - зібрати 20 млн грн на відбудову медичної амбулаторії селища Макарів, що на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Під час активних бойових дій Макарів зазнав суттєвих руйнувань. Вщент було знищено, зокрема, амбулаторію Макарівського центру первинної медико-санітарної допомоги. В Укргазбанку переконані, що максимально швидке відновлення медичної інфраструктури цього невеликого селища є критично необхідним для забезпечення якісної життєдіяльності місцевої громади.

Для відбудови Макарівської амбулаторії команда Фонду об'єднала зусилля з Міністерством охорони здоров'я України, Київською обласною військовою адміністрацією та Макарівським центром первинної медико-санітарної допомоги. Тож збір коштів на відновлення цього медичного закладу розпочався.

Щоб допомогти в мобільному додатку Укргазбанку створено спеціальну опцію, за якою кожен клієнт банку може пожертвувати гроші на відновлення амбулаторії.

Шлях у мобільному застосунку такий: Послуги – Благодійність – Благодійний фонд Київської школи економіки – Макарівський медичний центр – Купити цеглинку для будівництва каркасу будівлі (або вікна, двері та вентиляційну систему).

Зробити свій внесок можна також за посиланням: https://kse.ua/support/donation (опція — “War destroyed hospital”).

Кожна внесена гривня надійно захищена, бо знаходиться під контролем державного банку та міжнародної платіжної системи Visa. Звіти щодо етапів будівельних робіт також будуть доступні для перегляду у мобільному додатку Укргазбанку.

Нагадаємо, що для банку це не перший благодійний проєкт у військовий час. Нещодавно Укргазбанк запустив благодійний депозит «Відбудуємо міста разом», на який разом з клієнтами банк щомісяця спрямовує кошти на відбудову найбільш зруйнованих війною міст та селищ. Наразі на цьому депозиті клієнти вже розмістили понад 133 млн гривень.

Стати клієнтом Укргазбанку та долучитися до цього та інших благодійних ініціатив можна у декілька кроків. Це можна зробити онлайн через мобільний додаток «ЕКО-банк Онлайн» та шеринг цифрових документів у застосунку Дія.

Завантажити мобільний додаток Укргазбанку «ЕКО-банк Онлайн» можна за посиланням: https://online.ukrgasbank.com