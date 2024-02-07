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Банки
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НБУ временно разрешил безналичную продажу российских и белорусских рублей

НБУ дал время до конца года на продажу рублей, замороженных в украинских банках
НБУ дал время до конца года на продажу рублей, замороженных в украинских банках

Национальный банк Украины временно до конца 2024 года разрешил безналичную продажу (обмен) российских или белорусских рублей, которые украинцы хранят на банковских счетах. Внести рубли на банковские счета по-прежнему запрещено.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"С целью приведения нормативно-правовых актов Национального банка в соответствие с Законом № 3498 Национальный банк предоставил временную (до 31 декабря 2024 г.) возможность безналичной продажи (обмена) средств клиентов банков в российских/белорусских рублях, если указанная операция осуществляется в соответствии с требованиями пункта 18 раздела VII Закона Украины "О банках и банковской деятельности"", - отметили в регуляторе.

Условия осуществления таких операций :

  • если банками-нерезидентами (кроме банков-резидентов Российской Федерации и Республики Беларусь и банков, к которым применены специальные экономические и другие ограничительные меры в соответствии с ЗУ "О санкциях"), в которых открыты корреспондентские счета банков-резидентов в российских/белорусских рублях, в одностороннем порядке принято решение о конвертации (обмене) российских/белорусских рублей на другую валюту;
  • продажа (обмен) российских/белорусских рублей может быть осуществлена по заявлению клиента банка один раз по каждому из видов валюты – российских рублей и белорусских рублей.

Эти и другие технические изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 05 февраля 2024 г. № 17 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18", вступают в силу с 07 февраля 2024 года.

Отметим, что Нацбанк запретил банкам операции с российскими и белорусскими рублями сразу после полномасштабного российского вторжения постановлением № 18 от 24 февраля 2022 года.

Автор:
Светлана Манько