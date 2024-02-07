НБУ тимчасово дозволив безготівковий продаж російських та білоруських рублів

Національний банк України тимчасово, до кінця 2024 року, дозволив безготівковий продаж (обмін) російських чи білоруських рублів, які українці зберігають на банківських рахунках. Внести рублі на банківські рахунки, як і раніше, заборонено.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

"З метою приведення нормативно-правових актів Національного банку у відповідність до Закону № 3498 Національний банк надав тимчасову (до 31 грудня 2024 року) можливість безготівкового продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських / білоруських рублях, якщо зазначена операція здійснюється відповідно до вимог пункту 18 розділу VII Закону України “Про банки і банківську діяльність"", - зазначили у регуляторі.

Умови для здійснення таких операцій:

якщо банками-нерезидентами (крім банків-резидентів Російської Федерації та Республіки Білорусь та банків, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до ЗУ “Про санкції”), в яких відкрито кореспондентські рахунки банків-резидентів у російських / білоруських рублях, в односторонньому порядку ухвалене рішення про конвертацію (обмін) російських / білоруських рублів на іншу валюту;

продаж (обмін) російських / білоруських рублів може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти – російських рублів та білоруських рублів.

Ці та інші технічні зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 05 лютого 2024 року № 17 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", набирають чинності з 07 лютого 2024 року.

Зауважимо, Нацбанк заборонив банкам операції з російськими та білоруськими рублями одразу після повномасштабного російського вторгнення постановою № 18 від 24 лютого 2022 року.