От запретов к зрелой банковской конкуренции: как агросектор стал финансовым магнитом

Несмотря на войну, агропромышленный комплекс Украины остается одним из наиболее стабильных и прибыльных секторов экономики. Бизнес быстро адаптировался к новым условиям, возобновил экспортные маршруты и продолжает инвестировать в логистику, переработку, технику, землю.

Сегодня именно банки конкурируют за аграриев, предлагая им финансирование, а не наоборот.

Когда я только начинал свой профессиональный путь, в корпоративном сегменте банков запрещено было кредитовать две индустрии – строительство и агро. Сейчас это звучит странно, но тогда все было иначе. В 2003-2004 годах в сельском хозяйстве была низкая производительность: ни желания инвестировать, ни современных подходов не было. Местные советы даже предлагали предпринимателям забирать хозяйства за долги.

Ситуация начала меняться после 2005 года – вместе с приходом иностранных инвесторов и новой волны развития банковского сектора. Появились ресурсы, понятные правила, открытость. Банки постепенно начали работать с аграриями.

Если в 2004 году агро было "зоной риска", то сегодня банки фактически конкурируют за партнерство с клиентами данного сегмента. И это не просто фигура речи – агросектор действительно превратился в одну из самых популярных отраслей для кредитования.

Причин несколько. Во-первых, удачные законодательные решения прошлых лет. Раньше аграрии имели ряд налоговых преференций – в частности, специальный режим НДС, позволявший оставлять часть налога на развитие производства. Это позволило бизнесу работать официально, прозрачно, с четкой отчетностью. Банкам это очень импонировало: понятная структура, прозрачные финансы, минимум теневых схем.

С тех пор агросектор стал историей успеха – примером того, как индустрия может вырасти с нуля до одного из драйверов экономики. И, что немаловажно, уровень компетенции всех участников – аграриев, банкиров, инвесторов – значительно вырос.

Во время войны агро доказало свою устойчивость. Сегодня стандарты контроля, управления рисками, финансовой дисциплины даже выше, чем в мирное время. Это объясняется тем, что агро – это экосистема, ориентированная не только на внутреннее потребление. Значительная часть продукции экспортируется, поэтому внутренняя покупательная способность украинцев не определяет судьбу индустрии.

Естественно, война принесла свои вызовы. Часть территорий осталась временно оккупированной или заминированной, сократился земельный банк, в южных регионах урожайность ниже из-за погодных условий. Но, если смотреть в целом, центральные, северные и западные регионы Украины сегодня демонстрируют стабильно высокие показатели. И доходность агросектора пока даже превышает довоенные уровни.

Интересно, что сейчас все больше аграриев приходят в банки не с вопросом "где взять средства?", а с другим – "куда инвестировать?". Это свидетельствует о зрелости бизнеса. На конференциях собственники и директора компаний интересуются не просто кредитами, а возможностями развития: в переработке, животноводстве, логистике, производстве молока, семян, удобрений.

Сегодня агро демонстрирует хорошие финансовые результаты и потенциал стать мощным внутренним инвестором во время войны и после нее. Мы видим, как аграрии покупают землю, инвестируют в современные технологии, новые виды продукции. И даже несмотря на временные трудности с логистикой или оккупированные территории, это одна из немногих отраслей, где движение идет только вперед.

Банки это понимают. Успешное сотрудничество основывается на взаимном доверии. Когда говорим о доверии, то подразумеваем общую ответственность: лучшие решения рождаются, когда обе стороны демонстрируют максимальную прозрачность и открытость. Своевременная отчетность, реальные данные и профессиональная коммуникация – база, на которой банк корректно структурирует финансирование и поддерживает развитие бизнеса.

Мы прошли путь от "запрещено кредитовать агро" до "все хотят работать с агро". И эта история не только про финансы. Она про зрелость, взаимное доверие и про то, что даже в самые сложные времена украинская земля остается тем, что поддерживает экономику.