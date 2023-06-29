Райффайзен Банк начал кредитовать экспортеров в польских злотых: кому выдали первому

Украинский Райффайзен Банк начал предоставлять кредиты экспортерам в польских злотых. Об этом говорится в сообщении финучреждения. Отмечается, что первый кредит в 6,7 миллиона злотых (60 миллионов гривен) взяла львовская кондитерская фабрика "Ярич".

Предприятие, производящее, в частности, печенье под брендом "Мария", сейчас активно работает на рынке Польши и имеет выручку в злотых. Кредит оно взяло на один год для пополнения оборотных средств.

Как отметила директор департамента по управлению сетью и клиентами среднего бизнеса Райффайзен Банка Александра Прохорчук, выдача кредита в злотых позволяет экономить за счет разницы между ставками в польских злотых и ставками в гривне. В банке сейчас видят спрос на такой кредитный продукт и обсуждают подобные соглашения с еще несколькими экспортерами.

В свою очередь заместитель главы правления финучреждения Лариса Бондарева указала, что банк смог предложить фабрике конкурентные условия финансирования, подобно ставкам государственной программы "5-7-9". Она подчеркнула, что такие проекты усиливают трансграничное сотрудничество со странами Европы и помогают украинским экспортерам развивать новые рынка сбыта.

Генеральный директор фабрики "Ярич" Татьяна Шермолович отметила, что предприятие работает с Райффайзен Банком с 2020 года, когда получило рефинансирование инвестиционного кредита для закупки оборудования и кредит на пополнение оборотных средств. На польский же рынок компания вышла в 2021 году.

"По состоянию на сегодняшний день это наш основной обслуживающий банк. Также сотрудничаем по программе ЕБРР по риск-шерингу. Банк обслуживает наши валютные операции и зарплатный проект", - добавила она.

"Райффайзен Банк" является крупнейшим банком с иностранным капиталом в Украине, имеет около по Украине около 300 отделений. Австрийская группа Raiffeisen Bank International владеет 68,2% банка, ЕБРР – 30%.

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