Райффайзен Банк почав кредитувати експортерів у польських злотих: кому видали першому

Український Райффайзен Банк почав надавати кредити експортерам у польських злотих. Про це йдеться у повідомленні фінустанови. Зазначається, що перший такий кредит у 6,7 мільйона злотих (60 мільйонів гривень) взяла львівська кондитерська фабрика "Ярич".

Підприємство, що випускає, зокрема, печиво під брендом "Марія", зараз активно працює на ринку Польщі та має виручку в злотих. Кредит воно взяло на один рік для поповнення обігових коштів.

Як зазначила директорка департаменту з управління мережею та клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку Олександра Прохорчук, видача кредиту в злотих дозволяє економити за рахунок різниці між ставками в польських злотих та ставками в гривні. В банку зараз бачать попит на такий кредитний продукт і обговорюють подібні угоди ще з кількома експортерами.

В свою чергу заступниця голови правління фінустанови Лариса Бондарєва вказала, що банк зміг запропонувати фабриці конкурентні умови фінансування, подібно до ставок державної програми "5-7-9". Вона наголосила, що такі проєкти посилюють транскордонне співробітництво з країнами Європи та допомагають українськи експортерам розвивати нові ринку збуту.

Генеральна директорка фабрики "Ярич" Тетяна Шермолович зазначила, що підприємство працює з Райффайзен Банком з 2020 року, коли отримало рефінансування інвестиційного кредиту для закупівлі обладнання та кредит на поповнення обігових коштів. На польський же ринок компанія вийшла в 2021 році.

"Станом на сьогодні це наш основний обслуговуючий банк. Також співпрацюємо за програмою ЄБРР з ризик-шерингу. Банк обслуговує наші валютні операції та зарплатний проєкт", - додала вона.

"Райффайзен Банк" наразі є найбільшим банком з іноземним капіталом в Україні, має близько по Україні близько 300 відділень. Австрійська група Raiffeisen Bank International володіє 68,2% банку, ЄБРР - 30%.

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