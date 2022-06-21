Украинские банки потеряют 20% кредитного портфеля

В результате войны и экономического кризиса украинские банки потеряют пятую часть кредитного портфеля, сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук. Но, по его словам, большинство банков из топ-20 сохранит операционную прибыль.

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"В то же время, несмотря на те потери банками капитала, которые мы ожидаем в результате реализации кредитного риска, мы рассчитываем, что даже с учетом этого более половины из топ-20 банков будут оставаться операционно прибыльными", – отметил он.

Николайчук убеждает, что это позволит банкам самостоятельно восстанавливать капитал после глубокой фазы текущего кризиса. В то же время, чиновник добавил, что в Нацбанке ожидают от Кабмина расширения государственных программ по кредитованию.

"После войны мы ожидаем, что у банков будет достаточно времени, чтобы подготовить планы восстановления и их реализовать, чтобы банковская система с наименьшими потерями прошла этот кризис", – добавил он.

Напомним, что и государственный "Ощадбанк" разрабатывает механизм реструктуризации проблемных потребительских кредитов, выданных до 24 февраля 2022 года, а также призывает власти подключиться к решению вопроса проблемных задолженностей.