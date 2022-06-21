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Українські банки втратять 20% кредитного портфеля
Внаслідок війни та економічної кризи українські банки втратять п'яту частину кредитного портфеля, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. Але, за його словами, більшість банків з топ-20 збереже операційний прибуток.
"Водночас, незважаючи на ті втрати банками капіталу, які ми очікуємо внаслідок реалізації кредитного ризику, ми розраховуємо, що навіть з урахуванням цього більше половини з топ-20 банків залишатимуться операційно прибутковими", – відмітив він.
Ніколайчук переконує, що це надасть банкам можливість самостійно відновлювати капітал після глибокої фази поточної кризи. Водночас чиновник додав, що у Нацбанку очікують від Кабміну розширення державних програм з кредитування.
"Після війни ми очікуємо, що у банків буде достатньо часу, щоб підготувати плани відновлення і їх реалізувати, щоб банківська система з якнайменшими втратами пройшли цю кризу", – додав він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що і державний "Ощадбанк" розробляє механізм реструктуризації проблемних споживчих кредитів, виданих до 24 лютого 2022 року, а також закликає владу підключитися до вирішення питання проблемних заборгованостей.