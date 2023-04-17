Укрэксимбанк выставил на продажу права требования к АО «МЕГАБАНК» на аукционе по английской модели

Стартовая цена аукциона – 4,5 миллиона гривен

АО «Укрэксимбанк» приглашает инвесторов к аукциону по продаже прав требования по Субсидиарному кредитному соглашению, заключенному с АО «МЕГАБАНК», договорам обеспечения по ней и дебиторской задолженности по комиссии, начисленной АО « Укрэксимбанк» как агентом по Соглашению о субфинансировании.

Информация об АО «МЕГАБАНК»:

АО "МЕГАБАНК" начало свою деятельность на рынке банковских услуг в 1990 году. В состав акционеров на 01 января 2022 г., в частности, входили три ведущих финансовых института: Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Немецкий банк развития KfW и Международная финансовая корпорация (IFC).

22.07.2022 начата процедура ликвидации на основании решения Правления Национального банка Украины от 21 июля 2022 года № 362-рш «Об отзыве банковской лицензии и ликвидации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕГАБАНК» и решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов 2 физических лиц «О начале процедуры ликвидации АО «МЕГАБАНК» и делегировании полномочий ликвидатора банка». Срок проведения ликвидации: до 21.07.2025 включительно.

АО «МЕГАБАНК» акцептованы требования АО « Укрэксимбанк» в сумме 4,5 млн. грн.

Обеспечение по Субсидиарному кредитному соглашению:

право требования денежных средств по Генеральному договору на осуществление кредитных операций, заключенному между АО «МЕГАБАНК» и Юридическим лицом-1, заключенным в его пределах Кредитным договором, а также право требования по Договорам залога/поруки/ипотеки, заключенным в обеспечение выполнения обязательств по ним, в частности, ипотекой зданий и залогом оборудования, которые находятся по адресу: Донецкая область, г. Краматорск, ул. Гампера Конрада;

право требования денежных средств по двум Генеральным договорам на осуществление кредитных операций, заключенных между АО «МЕГАБАНК» и Юридическим лицом-2, заключенными в их пределах Кредитными договорами, а также права требования по Договорам залога/поруки/ипотеки, согласно которым обеспечение выполнения обязательств по кредитным договорам в ипотеку АО «МЕГАБАНК» передано два земельных участка, общей площадью 46,86 га и расположенный на них комплекс зданий, находящихся по адресу: Донецкая обл., г. Краматорск, ул. Орджоникидзе, а также товары в обороте (стоимостью 12,5 млн. грн.).

Стартовая цена аукциона – 4,5 млн грн.

Приобрести права требования по кредитным договорам можно 15 мая 2023 года в электронной системе ГП «СЕТАМ» .