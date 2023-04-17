Укрексімбанк виставив на продаж права вимоги до АТ «МЕГАБАНК» на аукціоні за англійською моделлю

Стартова ціна аукціону – 4,5 мільйонів гривень

АТ «Укрексімбанк» запрошує інвесторів до аукціону з продажу прав вимоги за Субсидіарною кредитною угодою, укладеною з АТ «МЕГАБАНК», договорами забезпечення за нею та дебіторською заборгованістю за комісією, нарахованою АТ «Укрексімбанк» як агентом за Угодою про субфінансування.

Інформація про АТ «МЕГАБАНК»:

АТ «МЕГАБАНК» розпочало свою діяльність на ринку банківських послуг у 1990 році. До складу акціонерів на 01 січня 2022 р., зокрема, входили три провідні фінансові інститути: Європейський банк реконструкції і розвитку (EBRD), Німецький банк розвитку KfW і Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

22.07.2022 розпочато процедуру ліквідації на підставі рішення Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року № 362-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 липня 2022 року №506 «Про початок процедури ліквідації АТ «МЕГАБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку». Строк проведення ліквідації: до 21.07.2025 року включно.

АТ «МЕГАБАНК» акцептовано вимоги АТ «Укрексімбанк» у сумі 4,5 млн грн.

Забезпечення за Субсидіарною кредитною угодою:

право вимоги грошових коштів за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, укладеним між АТ «МЕГАБАНК» і Юридичною особою-1, укладеним в його межах Кредитним договором, а також права вимоги за Договорами застави/поруки/іпотеки, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань за ними, зокрема, іпотекою будівель та заставою обладнання, що знаходяться за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Гампера Конрада;

право вимоги грошових коштів за двома Генеральними договорами на здійснення кредитних операцій, укладеними між АТ «МЕГАБАНК» і Юридичною особою-2, укладеними в їх межах Кредитними договорами, а також права вимоги за Договорами застави/поруки/іпотеки, відповідно до яких в забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами в іпотеку АТ «МЕГАБАНК» передані дві земельні ділянки, загальною площею 46,86 га та розташований на них комплекс будівель, що знаходяться за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, а також товари в обороті (вартістю 12,5 млн грн.).

Стартова ціна аукціону – 4,5 млн грн.

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна 15 травня 2023 року в електронній системі ДП «СЕТАМ».