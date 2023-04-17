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Укрексімбанк виставив на продаж права вимоги до АТ «МЕГАБАНК» на аукціоні за англійською моделлю

Укрексімбанк виставив на продаж права вимоги до АТ «МЕГАБАНК» на аукціоні за англійською моделлю

Стартова ціна аукціону – 4,5 мільйонів гривень

АТ «Укрексімбанк» запрошує інвесторів до аукціону з продажу прав вимоги за Субсидіарною кредитною угодою, укладеною з АТ «МЕГАБАНК», договорами забезпечення за нею та дебіторською заборгованістю за комісією, нарахованою АТ «Укрексімбанк» як агентом за Угодою про субфінансування.

Інформація про АТ «МЕГАБАНК»: 

АТ «МЕГАБАНК» розпочало свою діяльність на ринку банківських послуг у 1990 році. До складу акціонерів на 01 січня 2022 р., зокрема, входили три провідні фінансові інститути: Європейський банк реконструкції і розвитку (EBRD), Німецький банк розвитку KfW і Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

22.07.2022 розпочато процедуру ліквідації на підставі рішення Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року № 362-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 липня 2022 року №506 «Про початок процедури ліквідації АТ «МЕГАБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку». Строк проведення ліквідації: до 21.07.2025 року включно.

АТ «МЕГАБАНК» акцептовано вимоги АТ «Укрексімбанк» у сумі 4,5 млн грн.             

Забезпечення за Субсидіарною кредитною угодою:

  • право вимоги грошових коштів за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, укладеним між АТ «МЕГАБАНК» і Юридичною особою-1, укладеним в його межах Кредитним договором, а також права вимоги за Договорами застави/поруки/іпотеки, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань за ними, зокрема, іпотекою будівель та заставою обладнання, що знаходяться за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Гампера Конрада;
  • право вимоги грошових коштів за двома Генеральними договорами на здійснення кредитних операцій, укладеними між АТ «МЕГАБАНК» і Юридичною особою-2, укладеними в їх межах Кредитними договорами, а також права вимоги за Договорами застави/поруки/іпотеки, відповідно до яких в забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами в іпотеку АТ «МЕГАБАНК»  передані дві земельні ділянки, загальною площею 46,86 га та розташований на них комплекс будівель, що знаходяться за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, а також товари в обороті (вартістю 12,5 млн грн.).

Стартова ціна аукціону – 4,5 млн грн.

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна 15 травня 2023 року в електронній системі ДП «СЕТАМ».