В Британии представили новые банкноты с портретом короля Чарльза ІІІ

Банк Англии представил новый дизайн банкнот с изображением короля Чарльза ІІІ.

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Об этом пишет "Европейская правда".

Отмечается, что портрет нового монарха станет единственным изменением в существующем дизайне банкнот номиналом в 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов, которые будут введены в обращение с середины 2024 года.

Существующие банкноты с портретом Елизаветы II будут продолжать принимать в магазинах после ввода в обращение новых купюр.

Королева Елизавета II была единственным монархом, появлявшимся на банкнотах Банка Англии, начиная с 1960 года. На банкнотах, выпущенных шотландскими и североирландскими банками, монарх не изображен.

Банк Англии заявил, что по указанию Королевской семьи новые банкноты будут печататься только для замены изношенных или удовлетворения повышенного спроса.