У Британії представили нові банкноти з портретом короля Чарльза ІІІ

Банк Англії представив новий дизайн банкнот із зображенням короля Чарльза ІІІ.

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Про це пише "Європейська правда".

Зазначається, що портрет нового монарха стане єдиною зміною в існуючому дизайні банкнот номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів, які будуть введені в обіг з середини 2024 року.

Існуючі банкноти з портретом Єлизавети ІІ будуть продовжувати приймати в магазинах після введення в обіг нових купюр.

Королева Єлизавета ІІ була єдиним монархом, що з'являвся на банкнотах Банку Англії, починаючи з 1960 року. На банкнотах, випущених шотландськими та північноірландськими банками, монарх не зображений.

Банк Англії заявив, що за вказівкою Королівської сім'ї нові банкноти будуть друкуватися лише для заміни зношених або для задоволення підвищеного попиту.