Новий прем'єр-міністр Великобританії виявився багатшим за короля Чарльза III

Новий прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак виявився найбагатшою людиною, яка коли-небудь займала цю посаду, та багатшим короля Чарльза III. Про це повідомляє Finance.Yahoo.

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Ріші Сунак і його дружина Акшата Мурті мають загальний статок близько 730 мільйонів фунтів стерлінгів (826 мільйонів доларів США). З такими статками вони займають 222-гу сходинку в рейтингу "найбагатших людиней" у Великобританії.

Основним активом сім'ї Сунак є 0,9% акцій Мурті в ІТ-компанії Infosys. Частка оцінюється приблизно в 690 мільйонів фунтів стерлінгів, що дозволило парі отримати 11,6 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді дивідендів в 2021 році. Це був також перший рік, коли Сунак і Мурті потрапили до списку найбагатших людей.

Власний капітал Сунака робить його багатшим, ніж нещодавно призначений королем Чарльз III, який до успадкування мав чистий капітал близько 440 мільйонів доларів, згідно з оцінкою дослідницького інституту Wealth-X. Його активи в основному пов’язані з нерухомістю тощо.

Rishi Sunak and his wife sit on a fortune of £730,000,000.



That’s around twice the estimated wealth of King Charles III.



Remember this whenever he talks about making “tough decisions” that working class people will pay for. — Nadia Whittome MP (@NadiaWhittomeMP) October 24, 2022

Нагадаємо, колишній міністр фінансів Ріші Сунак нещодавно став новим лідером Консервативної партії. Він залишився єдиним претендентом та автоматичним переможцем перегонів за посаду прем’єр-міністра Великої Британії, після того, як лідер Палати громад Пенні Мордонт відмовилася від боротьби за посаду.

Борис Джонсон, який пішов у відставку до цього, спершу мав намір поборотися за прем'єрське крісло знову, проте після переговорів із Сунаком напередодні від цього відмовився.

Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку 20 жовтня. Вона встановила антирекорд на посаді прем'єра Британії - займала її 44 дні. Трасс стала третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер та Терези Мей у вересні.