Новый премьер-министр Великобритании оказался богаче короля Чарльза III

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак оказался самым богатым человеком, когда-либо занимавшим этот пост, и богаче короля Чарльза III. Об этом сообщает Finance.Yahoo.

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Риши Сунак и его жена Акшата Мурти имеют общее состояние около 730 миллионов фунтов стерлингов (826 миллионов долларов США). С таким состоянием они занимают 222-ю строчку в рейтинге "самых богатых" в Великобритании.

Основным активом семьи Сунак является 0,9% акций Мурти в ИТ-компании Infosys. Доля оценивается примерно в 690 миллионов фунтов стерлингов, что позволило паре получить 11,6 миллиона фунтов стерлингов в виде дивидендов в 2021 году. Это был первый год, когда Сунак и Мурти попали в список самых богатых людей.

Личный капитал Сунака делает его богаче, чем недавно назначенный королем Чарльз III, который до наследования имел чистый капитал около 440 миллионов долларов, согласно оценке исследовательского института Wealth-X. Его активы в основном связаны с недвижимостью и т.д.

Rishi Sunak and his wife sit on a fortune of £730,000,000.



That’s around twice the estimated wealth of King Charles III.



Remember this whenever he talks about making “tough decisions” that working class people will pay for. — Nadia Whittome MP (@NadiaWhittomeMP) October 24, 2022

Напомним, бывший министр финансов Риши Сунак недавно стал новым лидером Консервативной партии. Он остался единственным претендентом и автоматическим победителем гонки за должность премьер-министра Великобритании, после того как лидер Палаты общин Пенни Мордонт отказалась от борьбы за должность.

Ушедший в отставку до этого Борис Джонсон сначала намеревался побороться за премьерское кресло снова, однако после переговоров с Сунаком накануне от этого отказался.

Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку 20 октября. Она установила антирекорд в должности премьера Британии – занимала ее 44 дня. Она стала третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Весы Мэй в сентябре.