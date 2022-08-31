В мобильном приложении Укргазбанка появилась возможность открыть депозиты в гривне

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Государственный В кргазбанк внедрил новый сервис в мобильном приложении "ЭКО-банк Онлайн"

Теперь в приложении клиенты банка могут самостоятельно открывать депозиты с надбавкой +2% к действующим ставкам в гривне.

Надбавка будет применяться как при размещении депозита в мобильном приложении, так и при автопролонгации вклада, ранее размещенного через мобильное приложение.

Сервис доступен в разделе "Услуги" – "Депозиты", где клиент должен самостоятельно указать сумму и валюту депозита, срок размещения и выбрать карту, с которой будет осуществлен перечисление средств на депозит, а также карту для выплаты процентов и суммы вклада по истечении срока.

Далее -- заявление-договор с КЭП клиента и Банка, подтверждающее размещение средств, будет направлено на указанный клиентом электронный адрес - для этого также не нужно ходить в отделение.

Сейчас в приложении можно открыть вклад по двум депозитным программам – "Прибыльная 7-ка" и "ЭКО-депозит" в трех валютах: гривне, долларах США и евро с опцией автопролонгации. А также реализовано "Валютный ЭКО-депозит", благодаря которому можно купить валюту по курсу НБУ +1%.