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Банки
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Укргазбанк досрочно вернул 1 млрд грн рефинансирования НБУ

Укргазбанк досрочно вернул 1 млрд грн рефинансирования НБУ
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30 августа 2022 г. государственный Укргазбанк осуществил досрочное погашение кредита рефинансирования в сумме 1 млрд гривен, полученного от Национального банка Украины в текущем году.

Как сообщают в финучреждении, досрочное погашение стало возможным благодаря положительной динамике привлечения средств юридических и физических лиц в августе этого года.

С первых дней войны банк активно кредитует реальный сектор экономики страны, пищевую промышленность, агросектор, перемещение предприятий в безопасные регионы, создание производственных мощностей, оказывает финансовую поддержку восстановлению разрушенной инфраструктуры украинских городов и активно помогает ВСУ.

В частности, финучреждение предлагает привлекательные условия военным пенсионерам, а также приглашает своих клиентов приобщаться к восстановлению общин, разрушенных во время российского нашествия.

Кроме того, напомним, Укргазбанк запустил новую услугу – скорые трансграничные денежные переводы в мобильном приложении "ЭКО-банк Онлайн".  