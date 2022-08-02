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Укргазбанк пропонує 9% у гривні на залишок коштів та відсутність комісій для військових пенсіонерів
З липня 2022 року військові пенсіонери можуть самостійно обирати банк, в якому будуть обслуговуватись
Укргазбанк, який з перших днів війни активно кредитує економіку країни, допомагає ЗСУ, надає фінансову підтримку на відновлення зруйнованої інфраструктури українських міст, добре розуміє потреби українських військових.
У фінустанові пропонують такі умови для військових пенсіонерів.
- 9% річних у гривні на залишок коштів;
- відсутність комісії за зарахування цільових коштів на рахунок;
- відсутність комісії за зняття готівки в касах та банкоматах як Укргазбанку, так й інших українських банків;
З переліком осіб, котрі відносяться до військових пенсіонерів згідно Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" можна ознайомитись за посиланням.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Укргазбанк запустив нову послугу – швидкі транскордонні грошові перекази у мобільному додатку "ЕКО-банк Онлайн".
Відтепер клієнти банку можуть переказувати кошти своїм близьким у різні країни світу. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Транскордонні грошові перекази клієнти можуть здійснювати зі своїх гривневих та валютних карток на картки зарубіжних банків цілодобово всього у декілька кліків.