Укргазбанк пропонує 9% у гривні на залишок коштів та відсутність комісій для військових пенсіонерів

З липня 2022 року військові пенсіонери можуть самостійно обирати банк, в якому будуть обслуговуватись

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Укргазбанк, який з перших днів війни активно кредитує економіку країни, допомагає ЗСУ, надає фінансову підтримку на відновлення зруйнованої інфраструктури українських міст, добре розуміє потреби українських військових.

У фінустанові пропонують такі умови для військових пенсіонерів.

9% річних у гривні на залишок коштів;

відсутність комісії за зарахування цільових коштів на рахунок;

відсутність комісії за зняття готівки в касах та банкоматах як Укргазбанку, так й інших українських банків;

З переліком осіб, котрі відносяться до військових пенсіонерів згідно Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Укргазбанк запустив нову послугу – швидкі транскордонні грошові перекази у мобільному додатку "ЕКО-банк Онлайн".

Відтепер клієнти банку можуть переказувати кошти своїм близьким у різні країни світу. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Транскордонні грошові перекази клієнти можуть здійснювати зі своїх гривневих та валютних карток на картки зарубіжних банків цілодобово всього у декілька кліків.