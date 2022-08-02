Укргазбанк предлагает 9% в гривне на остаток средств и отсутствие комиссий для военных пенсионеров

С июля 2022 года военные пенсионеры могут самостоятельно выбирать банк, в котором будут обслуживаться

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Укргазбанк, с первых дней войны активно кредитующий экономику страны, помогает ВСУ, оказывает финансовую поддержку на восстановление разрушенной инфраструктуры украинских городов, хорошо понимает потребности украинских военных.

В банке предлагают такие условия для военных пенсионеров.

9% годовых в гривне на остаток средств;

отсутствие комиссии за зачисление целевых средств на счет;

отсутствие комиссии за снятие наличных денег в кассах и банкоматах как Укргазбанка, так и других украинских банков;

С перечнем лиц, относящихся к военным пенсионерам согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" можно ознакомиться по ссылке .

Напомним, ранее мы сообщали, что Укргазбанк запустил новую услугу – скорые трансграничные денежные переводы в мобильном приложении "ЭКО-банк Онлайн".

Теперь клиенты банка могут переводить средства своим близким в разные страны мира. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Трансграничные денежные переводы клиенты могут осуществлять со своих гривневых и валютных карт на карты зарубежных банков круглосуточно всего в несколько кликов.