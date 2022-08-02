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Укргазбанк предлагает 9% в гривне на остаток средств и отсутствие комиссий для военных пенсионеров
С июля 2022 года военные пенсионеры могут самостоятельно выбирать банк, в котором будут обслуживаться
Укргазбанк, с первых дней войны активно кредитующий экономику страны, помогает ВСУ, оказывает финансовую поддержку на восстановление разрушенной инфраструктуры украинских городов, хорошо понимает потребности украинских военных.
В банке предлагают такие условия для военных пенсионеров.
- 9% годовых в гривне на остаток средств;
- отсутствие комиссии за зачисление целевых средств на счет;
- отсутствие комиссии за снятие наличных денег в кассах и банкоматах как Укргазбанка, так и других украинских банков;
С перечнем лиц, относящихся к военным пенсионерам согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" можно ознакомиться по ссылке .Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее мы сообщали, что Укргазбанк запустил новую услугу – скорые трансграничные денежные переводы в мобильном приложении "ЭКО-банк Онлайн".
Теперь клиенты банка могут переводить средства своим близким в разные страны мира. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Трансграничные денежные переводы клиенты могут осуществлять со своих гривневых и валютных карт на карты зарубежных банков круглосуточно всего в несколько кликов.