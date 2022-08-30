Укргазбанк достроково повернув 1 млрд грн рефінансування НБУ

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30 серпня 2022 року державний Укргазбанк здійснив дострокове погашення кредиту рефінансування в сумі 1 млрд гривень, отриманого від Національного банку України у поточному році.

Як повідомляють у фінустанові, дострокове погашення стало можливим завдяки позитивній динаміці залучення коштів юридичних та фізичних осіб у серпні цього року.

З перших днів війни банк активно кредитує реальний сектор економіки країни, харчову промисловість, агросектор, переміщення підприємств у безпечні регіони, створення виробничих потужностей, надає фінансову підтримку на відновлення зруйнованої інфраструктури українських міст та активно допомагає ЗСУ.

Зокрема, фінустанова пропонує привабливі умови військовим пенсіонерам, а також запрошує своїх клієнтів долучатися до відбудови громад, які були зруйновані під час російської навали.

Крім того, нагадаємо, Укргазбанк запустив нову послугу – швидкі транскордонні грошові перекази у мобільному додатку "ЕКО-банк Онлайн".