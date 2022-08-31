У мобільному додатку Укргазбанку зʼявилася можливість онлайн відкрити депозити у гривні

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Державний Укргазбанк впровадив новий сервіс у мобільному додатку "ЕКО-банк Онлайн"

Тепер в дотатку клієнти банку можуть самостійно відкривати депозити із надбавкою +2% до чинних ставок у гривні.

Надбавка застосовуватиметься, як при розміщенні депозиту в мобільному додатку, так і при автопролонгації вкладу, раніше розміщеного через мобільний застосунок фінустанови.

Сервіс доступний у розділі "Послуги" – "Депозити", де клієнт повинен самостійно зазначити суму та валюту депозиту, строк розміщення та обрати картку, з якої буде здійснено перерахування коштів на депозит, а також картку для виплати процентів та суми вкладу по закінченню строку.

Далі заява-договір з КЕП клієнта та Банку, що підтверджує розміщення коштів, буде надіслана на вказану клієнтом електронну адресу, - для цього також не потрібно ходити у відділення.

Наразі у додатку можна відкрити вклад за двома депозитними програми – "Прибуткова 7-ка" та "ЕКО-депозит" у трьох валютах: гривні, доларах США та євро з опцією автопролонгації. А також реалізовано "Валютний ЕКО-депозит", завдяки якому можна купити валюту за курсом НБУ +1%.