За банковскими картами – в Ташкент или Бухару: россиянам придется ехать в Узбекистан, чтобы открыть карточки Visa и Mastercard

Граждане Российской Федерации не смогут открыть в республике Узбекистан банковские карты международных платежных систем через третьих лиц.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба центробанка Узбекистана.

"Согласно действующему порядку для открытия счетов физическими лицами в банк подается заявление на открытие счета, а также документ, удостоверяющий личность. Заявление на открытие счета должно подаваться физическими лицами лично", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным центробанка, в декабре 2020 года ЦБУ подписал соглашение об основных условиях использования системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России о взаимных операциях.

"На сегодняшний день ЦБУ имеет возможность использования СПФС (система передачи финансовых сообщений). При необходимости национальный банк (центробанк Узбекистана – Delo.ua) может осуществлять расчеты с российскими банками с использованием этой системы или других альтернативных систем", – отмечают в центробанке.

Напомним, Европейский Союз исключил семь российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, которая лежит в основе глобальных транзакций, в рамках своих санкций в связи с вторжением России в Украину.

Перед этим Национальный банк Украины обратился к международным платежным системам Visa и Masterсard и потребовал остановить обслуживание карт, которые эмитированы банками России.

Ранее Нацбанк официально обратился к руководителям европейских центральных банков, поставляющих наличную валюту, послам стран Большой Семерки и представителям международной системы денежных переводов Western Union с просьбой остановить поставки наличных денег в российские и белорусские банки.

Источник фото: ua.depositphotos.com