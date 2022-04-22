За банківськими картками – до Ташкента чи Бухари: росіянам доведеться їхати до Узбекистану, щоб відкрити картки Visa і Mastercard

Громадяни Російської Федерації не зможуть відкрити в республіці Узбекистан банківські картки міжнародних платіжних систем через третіх осіб.

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Про це повідомляє пресслужба Центробанку Узбекистану.

"Згідно з чинним порядком для відкриття рахунків фізичними особами до банку подається заява на відкриття рахунку, а також документ, що засвідчує особу. Заява на відкриття рахунку має подаватися фізичними особами особисто", – йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними центробанку, у грудні 2020 року ЦБУ підписав угоду про основні умови використання системи передачі фінансових повідомлень (СПФП) Банку Росії про взаємні операції.

"На сьогоднішній день ЦБУ має можливість використання СПФС (система передачі фінансових повідомлень). При необхідності національний банк (центробанк Узбекистану – Delo.ua ) може здійснювати розрахунки з російськими банками з використанням цієї системи чи інших альтернативних систем", – зазначають у центробанку.

Нагадаємо, Європейський Союз виключив сім російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT, яка є основою глобальних транзакцій, у рамках своїх санкцій у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Перед цим Національний банк України звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard та зажадав зупинити обслуговування карток, які емітовані банками Росії.

Раніше Нацбанк офіційно звернувся до керівників європейських центральних банків, які постачають готівкову валюту, послів країн Великої Сімки та представникам міжнародної системи грошових переказів Western Union з проханням зупинити постачання готівки до російських та білоруських банків.

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