$10 тысяч с гектара: опыт фермера, выращивающего лаванду

На эфирных маслах можно зарабатывать миллионы. Спрос на натуральные экстракты из эфирных культур стремительно растет по всему миру. Согласно исследованию аналитиков Imarc Group, в 2024 году мировой рынок эфирных масел оценивается более чем в 13 миллиардов долларов, а через несколько лет эта сумма может удвоиться. Самый большой потребитель – Европа. Предприниматель из Винницкой области Станислав Розсоха занимается этой культурой уже 10 лет. Объединил нескольких партнеров в кооператив, увеличил площади в пять раз, а доходы – в шесть раз, с одного миллиона до шести миллионов гривен в год. Как это ему удалось – Станислав Россоха рассказал в интервью Delo.ua

Публикацию подготовила команда Delo.ua при поддержке Visa в Украине в рамках проекта "Собственное дело"

Вы выращиваете и продаете лаванду. Некоторые аграрии считают, что это очень прибыльный бизнес – до одного миллиона гривен на гектаре. Сколько реально на этом можно заработать?

– Миллион гривен – это преувеличение. Сейчас объясню почему. Эфирное масло из лаванды можно продать за 100-110 долларов за литр в зависимости от качества. Урожайность – 70-90 литров с гектара. Поэтому, если измерять доход с одного гектара, реальная цифра это примерно $10 тысяч, то есть чуть более 0,4 млн. гривен, а не миллион гривен, как некоторые говорят.

А сколько земли вы выделяете под лаванду?

– Лаванды у нас около трех гектаров. Она, безусловно, важна, но не является абсолютным приоритетом и стоит наравне с другими культурами. Всего у нас сейчас 15 гектаров, из которых три под лаванду, шесть – под шиповник, два под корень пятипала, два гектара вишни, один под ягоды и один под бузину.

Но больше всего зарабатываете именно на лаванде?

– Эта культура точно одна из самых выгодных. Один раз посадил – и урожай можно убирать в течение 20-25 лет. Но все зависит от того, на каком этапе мы его реализуем. Можно просто продать в сухом виде – цветочек отдельно, солому отдельно – они имеют разную цену. А можно идти дальше: получить гидролаты, эфирное масло. Каждый этап дает добавленную стоимость, и это ощутимо.

В каком виде лаванда продается лучше всего? – В сыром виде прибыль будет низкой. Поэтому больше всего продаем в сушеном виде.

При хорошем уходе, урожай с лаванды можно собирать в течение 20 лет после посадки.

Как начался ваш бизнес?

Мы начали выращивать лекарственные травы еще в 2015 году. Тогда у нас было всего 3 вида на 3 гектарах. Сейчас общая площадь составляет около 15 гектаров – это и по Винницкой области, и за ее пределами. Ассортимент значительно расширился: у нас есть садовая вишня, корень пятипалый, лаванда, а также мы начали активно развивать ягодники и шиповник.

На какие культуры вы делаете самые большие ставки?

Мы никогда не делаем ставку только на одно растение – это слишком рискованно. Наша стратегия – работать сразу с 5–6 культурами. Например, в этом году мороз ударил по вишне по всей Украине.

Но дело не только в стоимости продукции, но и в том, будет ли эта культура востребована через год-три-пять? Потому что есть модные растения, которые кажутся перспективными, а через несколько лет тренд проходит и интерес к ним угасает. И тогда ты сидишь с полными складами продукции, которую трудно продать.

В то же время, простые, неприхотливые растения с меньшей ценой могут стабильно продаваться десятками тонн – и именно они обеспечивают основное обращение. Поэтому мы стараемся диверсифицировать, чтобы всегда обладать стабильным рынком сбыта и избежать больших рисков.

Наивысшую доходность из лаванды дают эфирные масла – 70-90 литров с гектара.

Сколько удается зарабатывать? Как на ваш бизнес повлияла война?

С ростом площадей растут и доходы. Начинали с товарооборота чуть больше миллиона гривен в год, а максимум, достигший до полномасштабного вторжения, составлял 5 миллионов.

Конечно, война внесла свои коррективы. Спрос временно упал. Помните, когда были блокировки на границах?

Сейчас мы уже вышли на показатель почти в 6 миллионов гривен и планируем дальнейший рост. Активно развиваем интернет-магазин. Кроме того, есть много незавершенного производства – новые участки пока не дают полноценного урожая. Но уже через 2–3 года ожидаем, что наши доходы как минимум удвоятся.

Вы начинали как предприниматель, а уже впоследствии появился кооператив "Голден Флора"?

Да, все начиналось с личного дела. Я работал как ФЛП. А уже через несколько лет возникла идея создать кооператив. У каждого из нас был свой опыт, свое оборудование, но для полного производственного цикла всегда чего-то не хватало. У кого-то была сушилка, но не было техники, чтобы качественно очистить и откалибровать продукцию. Другой, напротив, имел все необходимое для сортировки, но не мог обработать большие объемы и подготовить продукт к экспорту. Поэтому мы решили объединиться, чтобы оказывать друг другу услуги по выгодным условиям. А для посторонних – работаем по рыночным ценам.

Кроме того, кооперативом мы формируем рыночную партию. К примеру, я собрал или скупил 5 тонн шиповника, кто-то другой – еще 2, третий – 10. Отдельно эти партии маленькие – машина под них не поедет, и выгодную цену не предложат. Но вместе мы можем сформировать мощную рыночную партию, обработать ее, довести до экспортного качества и продать подороже. Все в плюсе.

В настоящее время в кооперативе "Голден Флора" объединены 10 предпринимателей. из-за войны не все остались активными – некоторые уехали, некоторые временно отошли от дел. Но, несмотря на это, сама идея кооперации жива и работает. В то же время кооператив и деятельность как ФЛП – это отдельные структуры, функционирующие независимо друг от друга.

Для эффективной работы был создан кооператив "Голден Флора", насчитывающий 10 фермеров.

А у вас есть наемные работники

В кооперативе нет, а вот у меня как у ФЛП – есть. Постоянно официально работают двое. А в сезон, когда идет заготовка, обработка, подготовка партий – привлекаем более 20 человек.

Когда-то вы говорили, что планируете собственную питомниковую базу. Вышло?

– Да, саженцы выращиваем самостоятельно. Есть открытый участок с капельным поливом около 10 соток. Часть саженцев оставляем для собственных нужд, потому что где-то вымерзает, где нужно обновить. Остальные идет оптовым покупателям или в розницу через интернет-магазин.

Также мы запустили программу для поддержки тех, кто хочет начать выращивание, но нет большой суммы на старт. Для них мы предоставляем посадочный материал в товарный кредит: люди платят только 25–30% сразу, а остальные – в течение трех лет.

Зачем это? У человека есть идея, хочет заниматься, но когда узнает, что на гектар нужно 22 тысячи саженцев по 18–20 гривен каждый, то сразу появляется страх. Это большие средства, да еще непонятно, как пойдет дальше. Поэтому мы решили сделать старт более доступным. Это сработало: люди покупают, выплачивают, только один человек исчез вместе с саженцами и

Шиповник еще одна популярная культура в хозяйстве Станислава Рассохи

Как вы оценили бы развитие вашего бизнеса за последние годы? Он растет или переживает спад?

– При всех трудностях – мы растем. Даже сейчас во время войны продолжаем расширяться. Добавляем новые участки, обновляем технику, покупаем оборудование. За последние два года увеличили площадь на 5 гектаров — теперь есть 15. А уже осенью планируем добавить еще 3-5 гектаров.

Эта земля – ваша или арендованная? – По-разному. Есть собственная часть берем в аренду, а с частью работаем по принципу совместного выращивания – это когда человек предоставляет свою землю, а мы обеспечиваем технологии, уход и делимся урожаем.

Но сейчас найти один большой массив земли в нашем регионе – почти невозможно. Все поделено, поэтому участки часто небольшие и разбросаны по местности. Но мы стараемся, чтобы они были хотя бы рядом – в пределах 25–30 км.

Кто сегодня ваши основные покупатели?

– Наши клиенты – это чайные компании, фармацевтические предприятия и экспортеры, которые закупают сырье большими объемами и вывозят его за границу. А также интернет магазины, которые занимаются розничной торговлей.

То есть, вы не продаете напрямую за границу?

– Мы сотрудничаем с украинскими компаниями, которые уже имеют выход на внешние рынки. Для прямого экспорта нужны большие объемы.

Расскажите о грантовой поддержке. Какую сумму вы получили и на что она была ориентирована?

– Мы получили 245 тысяч гривен и использовали эти средства на фасовочное оборудование. Теперь можем фасовать продукцию – например ягоды или другие культуры – и продавать не насыпью в мешках, а в удобной расфасовке для магазинов. Это важно, потому что позволяет выйти в розничную торговлю с качественным и аккуратным видом товара.

Вообще, я выиграл уже 8 грантов. Были разные суммы: и на 50 тысяч, и на 100 тысяч.

Кроме лаванды фермер выращивает шиповник, корень пятипала, вишню, ягоды и бузину.

Как вы оцениваете рынок, на котором работаете? Эксперты говорят, что у него есть потенциал к росту по крайней мере вдвое. Это правда?

– Так оно и есть. Рынок точно не насыщен, есть куда развиваться. Раньше лаванду выращивали на больших площадях в Крыму, но после аннексии Украина потеряла эти хозяйства. В настоящее время в стране остался лишь небольшой процент производителей, занимающих эти ниши, но глобально – отрасль фактически с нуля начинает восстанавливаться.

А потребность есть. Люди все чаще выбирают натуральную продукцию. То время, когда все лечили только химией, прошло. Сейчас и травы, и натуральное собрание – это не просто "бабушкины методы", а реальная альтернатива.