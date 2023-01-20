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АМКУ через суд наложил штраф за плагиат дизайна упаковки "Цитрамона"
Верховный Суд Украины вынес решение в пользу Антимонопольного комитета по делу о копировании компанией "Здоровье" дизайна упаковки популярного средства против головной боли "Цитрамон" производства компании "Дарница". Общая сумма штрафа за плагиат составила 10 млн 191 тыс. гривен.
Об этом сообщается на сайте АМКУ .
Как отмечают в Комитете, решение о взыскании штрафа с компании "Здоровье" было принято еще в 2020 году. После опроса потребителей специалисты АМКУ сделали вывод, что дизайн упаковок препаратов “Цитрамон-Здоровье” и “Цитрамон-Дарница” похож до степени смешения – более 90% опрошенных заявили, что упаковки почти одинаковы.
Компания "Здоровье" в ответ обратилась в суд с целью обжаловать штраф. Хотя в первой инстанции производитель лекарства проиграл дело, Северный апелляционный хозяйственный суд позже признал недействительным решение АМКУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
“Комитет обжаловал позицию САХС в Верховном Суде, который в итоге постановил, что апелляционная инстанция пришла к безосновательному выводу об отсутствии у Комитета права проводить опрос потребителей, поэтому не выполнила своей обязанности оценить все доказательства, представленные сторонами. Верховный Суд вернул дело на повторное рассмотрение. После повторного рассмотрения САХС оставил решение АМКУ в силе”, – отмечается на сайте АМКУ.
Представители компании "Здоровье" подали кассационную жалобу, но Верховный Суд, учитывая собственные предварительные выводы при рассмотрении подобных дел, закрыл производство и постановил взыскать штраф в полном объеме.