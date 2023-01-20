АМКУ через суд наложил штраф за плагиат дизайна упаковки "Цитрамона"

Верховный Суд Украины вынес решение в пользу Антимонопольного комитета по делу о копировании компанией "Здоровье" дизайна упаковки популярного средства против головной боли "Цитрамон" производства компании "Дарница". Общая сумма штрафа за плагиат составила 10 млн 191 тыс. гривен.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщается на сайте АМКУ .

Как отмечают в Комитете, решение о взыскании штрафа с компании "Здоровье" было принято еще в 2020 году. После опроса потребителей специалисты АМКУ сделали вывод, что дизайн упаковок препаратов “Цитрамон-Здоровье” и “Цитрамон-Дарница” похож до степени смешения – более 90% опрошенных заявили, что упаковки почти одинаковы.

Компания "Здоровье" в ответ обратилась в суд с целью обжаловать штраф. Хотя в первой инстанции производитель лекарства проиграл дело, Северный апелляционный хозяйственный суд позже признал недействительным решение АМКУ.

“Комитет обжаловал позицию САХС в Верховном Суде, который в итоге постановил, что апелляционная инстанция пришла к безосновательному выводу об отсутствии у Комитета права проводить опрос потребителей, поэтому не выполнила своей обязанности оценить все доказательства, представленные сторонами. Верховный Суд вернул дело на повторное рассмотрение. После повторного рассмотрения САХС оставил решение АМКУ в силе”, – отмечается на сайте АМКУ.

Представители компании "Здоровье" подали кассационную жалобу, но Верховный Суд, учитывая собственные предварительные выводы при рассмотрении подобных дел, закрыл производство и постановил взыскать штраф в полном объеме.