АМКУ через суд наклав штраф за плагіат дизайну упаковки “Цитрамону”

Верховний Суд України виніс рішення на користь Антимонопольного комітету у справі щодо копіювання компанією “Здоров’я” дизайну упаковки популярного засобу проти головного болю “Цитрамон” виробництва компанії “Дарниця”. Загальна сума штрафу за плагіат склала 10 млн 191 тис. гривень.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Як зазначають в Комітеті, рішення про стягнення штрафу з компанії “Здоров’я” було прийняте ще у 2020 році. Після опитування споживачів фахівці АМКУ зробили висновок, що дизайн упаковок препаратів “Цитрамон-Здоров’я” та “Цитрамон-Дарниця” схожий до ступеня змішування – понад 90% опитаних заявили, що упаковки майже однакові.

Компанія “Здоров’я” у відповідь звернулася до суду з метою оскаржити штраф. Хоча в першій інстанції виробник ліків програв справу, Північний апеляційний господарський суд пізніше визнав рішення АМКУ недійсним.

“Комітет оскаржив позицію ПАГС у Верховному Суді, який у підсумку постановив, що апеляційна інстанція дійшла безпідставного висновку про відсутність у Комітету права проводити опитування споживачів, відтак не виконала свого обов’язку оцінити всі докази, подані сторонами. Верховний Суд повернув справу на повторний розгляд. Після повторного розгляду ПАГС залишив рішення АМКУ у силі”, – зазначається на сайті АМКУ.

Представники компанії “Здоров’я” подали касаційну скаргу, але Верховний Суд, з огляду на власні попередні висновки під час розгляду подібних справ, закрив провадження та постановив стягнути штраф у повному обсязі.