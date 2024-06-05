Аудиторы предупреждают о риске закрытия легендарной "Одесской киностудии": стала убыточной

Известная во всем мире "Одесская киностудия" из-за неэффективного управления и бездействия акционеров оказалась на грани прекращения существования. Об этом свидетельствуют результаты аудита финансовой деятельности предприятия, проведенного Южным офисом Государственной аудиторской службы Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной аудиторской службы.

Как установила проверка, за последние пять лет киностудия из-за неудачных управленческих решений недополучила или потеряла возможность получить доходы, а также осуществила лишние расходы на общую сумму более 400 миллионов гривен.

В частности, до сих пор не проведена государственная регистрация прав на земельные участки "Одесской киностудии" общей площадью 6,62 гектара в элитной зоне Одессы на побережье Черного моря. Первоначальная стоимость этих земель составляет более 61 миллиона гривен, и промедление может привести к их безвозвратной потере.

Кроме того, невыполнение переоценки имущества привело к занижению стоимости активов киностудии почти на 200 миллионов гривен.

Значительный ущерб предприятию также наносит нерешенный вопрос с авторскими правами. В частности, Госкино передало частной компании исключительные имущественные права на использование Фильмофонда с 269 картинами эпохи СССР, включая такие хиты как "Д'Артаньян и три мушкетера" или "Место встречи изменить нельзя". Поэтому "Одесская киностудия" не получила около 13 миллионов гривен.

Проблемна и ситуация с роялти, которые значительно меньше себестоимости созданных за последние 5 лет фильмов, что может нанести ущерб на сумму более 40 миллионов гривен.

Аудиторы подчеркивают, что для спасения легендарной киностудии необходимо срочно принять меры по возобновлению эффективного управления предприятием.

Связь киностудии с Александром Ткаченко

Добавим, что до июня 2020 частным совладельцем "Одесской киностудии" через свою компанию "Новая киностудия", которой принадлежало 50% минус одна акция "Одесской киностудии" был экспредседатель "1+1 медиа" и экс-министр культуры Александр Ткаченко.

22 июня 2020 года, в связи с назначением его министром культуры, Ткаченко официально вышел из компании "Новая киностудия" и продал принадлежащий ему пакет акций ЧАО "Одесская киностудия" в размере 25%-1 акция банкира Александра Морозова. 50% плюс одна акция принадлежат государству в лице Минкульта.

В июле 2023 года, на фоне скандалов, прокатившихся по стране, Верховная Рада прогнозированно уволила с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Учитывая сложную ситуацию в стране и то, что военным на передовой не хватает необходимых вещей, требования Ткаченко взбудоражили общество. Сначала парламент выделил Минкульту полмиллиарда гривен на достройку второй очереди музея Голодомора, а затем выяснилось, что Минкульт еще и заказал сериалов на сотни миллионов гривен.

В частности, 33 миллиона предполагали на сериал, в котором легко считывалась история об одиозном бизнесмене из Кировоградщины. Но на этом Минкульт не остановился и затеял замену советского герба на щите "Родины-матери". И хотя, по словам Ткаченко, деньги были от частных инвесторов, все это вместе еще больше разозлило людей.

На пике скандалов 20 июля в вечернем обращении Владимир Зеленский признал проблему и попросил премьер-министра заменить министра культуры.