Аудитори попереджають про ризик закриття легендарної "Одеської кіностудії": стала збитковою

Відома у всьому світі "Одеська кіностудія" через неефективне управління та бездіяльність акціонерів опинилася на межі припинення існування. Про це свідчать результати аудиту фінансової діяльності підприємства, проведеного Південним офісом Державної аудиторської служби України.

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Про це повідомляє пресслужба Державної аудиторської служби.

Як встановила перевірка, протягом останніх п'яти років кіностудія через невдалі управлінські рішення недоотримала або втратила можливість отримати доходи, а також здійснила зайві витрати на загальну суму понад 400 мільйонів гривень.

Зокрема, досі не проведена державна реєстрація речових прав на земельні ділянки "Одеської кіностудії" загальною площею 6,62 гектара в елітній зоні Одеси на узбережжі Чорного моря. Первісна вартість цих земель складає понад 61 мільйон гривень, і зволікання може призвести до їх безповоротної втрати.

Крім того, невиконання переоцінки майна призвело до заниження вартості активів кіностудії майже на 200 мільйонів гривень.

Значні збитки підприємству також завдає невирішене питання з авторськими правами. Зокрема, Держкіно передало приватній компанії виключні майнові права на використання Фільмофонду з 269 картинами епохи СРСР, включно з такими хітами як "Д'Артаньян і три мушкетери" чи "Місце зустрічі змінити не можна". Через це "Одеська кіностудія" не отримала близько 13 мільйонів гривень.

Проблемною є й ситуація з роялті, які значно менші за собівартість створених за останні 5 років фільмів, що може завдати збитків на суму понад 40 мільйонів гривень.

Аудитори наголошують, що для порятунку легендарної кіностудії необхідно терміново вжити заходів із відновлення ефективного управління підприємством.

Зв'язок кіностудії з Олександром Ткаченком

Додамо, що до червня 2020 року приватним співвласником "Одеської кіностудії" через свою компанію "Нова кіностудія", якій належало 50% мінус одна акція "Одеської кіностудії" був ексголова "1+1 медіа" та екс-міністр культури Олександр Ткаченко.

22 червня 2020 року, у зв'язку з призначенням його міністром культури, Ткаченко офіційно вийшов із компанії "Нова кіностудія" і продав належний йому пакет акцій ПрАТ "Одеська кіностудія" в розмірі 25% -1 акція банкіру Олександру Морозову. 50% плюс одна акція належать державі в особі Мінкульту.

У липні 2023 року, на тлі скандалів, які прокотилися країною, Верховна Рада прогнозовано звільнила з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Враховуючи складну ситуацію в країні та те, що військовим на передовій не вистачає найнеобхідніших речей, вимоги Ткаченка розбурхали суспільство. Спочатку парламент виділив Мінкульту пів мільярда гривень на добудову другої черги музею Голодомору, а потім з'ясувалося, що Мінкульт ще й замовив серіалів на сотні мільйонів гривень.

Зокрема, 33 мільйони передбачали на серіал, в якому легко прочитувалась історія про одіозного бізнесмена з Кіровоградщини. Та на цьому Мінкульт не зупинився і затіяв заміну радянського герба на щиті "Батьківщини-матері". І хоча, за словами Ткаченка, гроші були від приватних інвесторів, все це разом ще більше розлютило неабияк людей.

На піку скандалів 20 липня у вечірньому зверненні Володимир Зеленський визнав проблему і попросив прем'єр-міністра замінити міністра культури.