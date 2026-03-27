Берем пример с лучших: как интегрировать уважение к IP в корпоративную культуру

Среди украинских предпринимателей до сих пор существует стереотип: регистрация торговой марки или получение патента – это "роскошь", доступная только крупным корпорациям. Мол, пока бизнес делает первые шаги, защита интеллектуальной собственности (IP) не ко времени. Но мировая практика доказывает обратное: компания, которая с самого основания интегрирует уважение к IP – как собственной, так и чужой – в свою корпоративную культуру, имеет гораздо больше шансов стать лидером рынка. В этой колонке объясняю нюансы этого процесса и рассказываю об опыте, который украинским компаниям стоит позаимствовать уже сегодня.

Почему IP – это часть ДНК самых успешных компаний

Компании, которые относятся к своим идеям как к стратегическим активам, имеют существенное конкурентное преимущество. Согласно исследованию Ocean Tomo, уже в 2020 году нематериальные активы соответствовали 90% рыночной стоимости компаний из списка S&P 500 – фондового индекса, в который входят 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. С тех пор этот показатель держится примерно на том же уровне. Напомню: львиную долю нематериальных активов составляет именно IP. В то же время, по данным ведущей мировой консалтинговой компании об оценке брендов Brand Finance, в 2025 году стоимость нематериальных активов крупнейших компаний мира достигла рекордных $97,6 трлн, увеличившись на 23% по сравнению с 2024 годом.

Другими словами, нематериальные активы и интеллектуальная собственность – это синонимы успеха в современном мире. Причем это касается не только гигантов рынка. Например, исследование Европейского патентного ведомства (EPO) и Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) показало: если стартапы заботятся о регистрации патентов и торговых марок на начальных стадиях развития, то их шансы на привлечение инвестиций возрастают в 10,2 раза.

Ошибки, которых можно избежать

Несмотря на это, и украинские, и зарубежные компании часто совершают критическую ошибку, откладывая разработку IP стратегии и конкретные шаги по защите интеллектуальной собственности "до лучших времен". Обычно об этом упоминают, когда "припекло" – то есть когда IP права уже нарушены. И в таком случае может быть поздно, ведь без надлежаще оформленных охранных документов очень сложно что-либо доказать в суде. Такая халатность имеет долгосрочные последствия, оказывая существенное влияние не только на репутацию компании среди инвесторов, но и на способность эффективно коммерциализировать свою IP.

Еще одна распространенная ошибка – делегирование всех усилий по защите IP отдельному подразделению специалистов или подрядчикам. Мол, зачем нагружать команду дополнительными обязанностями? Однако интеграция уважения IP в корпоративную культуру – это не о сверхурочной работе, а о дивидендах для каждого без исключения работника. Ведь таким образом у компании формируется особенная экосистема – микроклимат, в котором процветают инновации и эффективные решения.

От общего к конкретному

Итак, выделю несколько важных советов, которые помогут внедрить среди сотрудников компании уважение IP и понимание, что защита интеллектуального продукта – это общая ответственность.

Начинайте с IP образования.

В основе любой корпоративной культуры лежит непрерывное обучение. Организуйте курсы, тренинги и кейс-стади, распространяйте гайды, с помощью которых работники будут узнавать базовые правила обращения с интеллектуальной собственностью. К примеру, как идентифицировать нематериальные активы, как правильно оформить и защитить свои идеи, как распознать нарушения IP прав, обращаться с конфиденциальной информацией и т.д. Важной частью образовательного процесса должно быть развенчание мифов о защите IP, которые все еще распространены в нашем обществе. К тому же напомню, что IP сфера очень динамична – поэтому обучающие программы следует обновлять в соответствии с актуальными тенденциями.

Такой подход практикует многие известные компании, среди которых – Google, Apple и Amazon. И он медленно, но уверенно внедряется в Украине – совместными усилиями бизнеса и государственных органов, в частности, УКРНОИСИ (УКРНОІВІ). Приведу лишь один пример: команда IP Academy, функционирующая в структуре нашего ведомства, создала гайд "11 шагов от создания до коммерциализации служебных объектов права интеллектуальной собственности". Это – удобный инструмент для специалистов в различных сферах деятельности, призванный простым языком ответить на важные вопросы IP, которые могут возникнуть у наемных работников и их работодателей. И это лишь один из многих доступных инструментов, которые предлагает IP Academy и наш IP офис.

Помните, что в обучении нуждается не только ваша команда.

Ни одна компания не существует отдельно от общества. Поэтому ее успех на рынке часто напрямую связан с общим уровнем IP культуры. Действительно, не нужно быть бизнес-аналитиком, чтобы спрогнозировать судьбу предприятия на рынке, где потенциальные потребители и клиенты терпят контрафактную продукцию и пиратский контент. Поэтому в коммуникационную стратегию компании следует включить деятельность по повышению осведомленности общества о ценности IP. В первую очередь речь идет об организации информационных и просветительских кампаний, а также разработке инструментов, которые помогут потребителям отличить подделку от оригинала. К примеру, LEGO Group разработала брошюру "Честная игра" и опубликовала рекомендации по использованию своей продукции и интеллектуальной собственности в некоммерческих целях.

IP офис также работает над повышением IP культуры и осведомленности среди украинцев, в частности, проводя информационные кампании против пиратства и контрафакта. Наиболее масштабными кейсами стали ANTI-PIRACY: BOOKS, ANTI-PIRACY: MUSIC и Trust the Original – совместная инициатива нашего ведомства и онлайн-платформы OLX.UA.

Поощряйте инновации – как внутренние…

Иногда только понимания, что успех работника тождественен успеху компании, недостаточно. Поэтому важно поощрять вовлечение команды в инновационный процесс – начиная с организации конкурсов и брейнштормов и заканчивая индивидуальными денежными вознаграждениями. Это распространенная практика для таких технологических гигантов, как Amazon, Apple, AT&T, Cisco, Google, Intel, Meta и Microsoft. Причем часто они предлагают изобретателям не только премию за любую идею, достойную патентования (независимо от того, будет ли она одобрена), но и бесплатные услуги команды патентных поверенных. На первый взгляд, это неоправданные затраты – однако среди тысяч идей, которые можно реализовать разве что на страницах научно-фантастического романа, в конце концов встретится одна, способная принести миллиардные доходы.

…так и внешние.

Можно выделить два противоположных подхода к созданию инноваций: назовем их "стратегия Apple" и "стратегия Илона Маска". В первом случае патентуется буквально все, от малейших деталей девайсов до интерьера фирменных магазинов. Говоря о втором подходе, на котором мы и сфокусируемся, вспомню о громком заявлении Маска "патенты – для слабаков" (потому что они создают препятствия на пути к технологическому прогрессу). В подтверждение этого лозунга в 2014 году Tesla открыла доступ к своим патентам, чтобы "помочь другим автопроизводителям и ускорить использование электромобилей". Конечно, все не так просто, и альтруистический поступок миллиардера стоит воспринимать с долей скептицизма. Во-первых, ни одно из его предприятий не отказывается от активной защиты IP. Во-вторых, в общем доступе оказались только 14% патентного портфеля Tesla с датами приоритета до 2016 года – то есть сейчас эти патенты безнадежно устарели.

Как бы там ни было, нас интересует именно привлечение широких масс к инновационному процессу. На самом деле это не ноу-хау Маска, и подобную стратегию реализует многие известные компании. К примеру, IKEA запустила "Co-Create IKEA" – цифровую платформу, поощряющую клиентов к разработке новых продуктов. Похожую идею реализовала LEGO, создав краудсорсинговую платформу LEGO Ideas. Причем открытие доступа к патентам тоже не исключение: к примеру, IBM еще в 2005 году "поделилась" 500 патентами на программное обеспечение со всеми, кто работает над проектами с открытым кодом. Главный секрет – найти правильный баланс между конфиденциальными и общедоступными данными.

Используйте инструменты и программы поддержки, которые предлагает государство.

Напомню, что IP офис помогает бизнесу на каждом этапе работы с интеллектуальной собственностью – от регистрации IP объектов, консультаций по охране и защите до составления лицензионных договоров и оценки. Ведь нашим людям и компаниям необходимы как общее понимание важности IP, так и качественные, удобные, быстрые и эффективные сервисы. Наше ведомство поддерживает постоянный диалог с профильными ассоциациями и сообществами, чтобы учитывать потребности рынка в усовершенствовании IP системы. Мы также заключаем с этими организациями меморандумы о сотрудничестве, наполняя ее конкретными мероприятиями по популяризации культуры уважения IP прав, создание учебных программ, проведение бизнес-форумов, конференций, воркшопов и акселерационных программ и т.д. Вместе с Офисом по развитию предпринимательства и экспорта мы запустили на портале "Дія. Бізнес" новую категорию "Интеллектуальная собственность", направленную на предоставление онлайн-консультаций в IP сфере для представителей МСП. Кроме того, на этой платформе доступен онлайн-курс "Интеллектуальная собственность и бизнес", в рамках которого специалисты УКРНОИСИ рассказывают, как правильно оформлять права, минимизировать правовые риски, повышать стоимость компании и обеспечивать стабильную прибыль. В свою очередь уже упомянутая IP Academy также разрабатывает и реализует учебные программы, курсы, воркшопы и гайды, максимально адаптированные к реалиям настоящего и конкретным запросам украинских предпринимателей. Различные инструменты поддержки предлагает и наш IP@Innovation Hub .

Развитие компании, не имеющей четкой стратегии по интеллектуальной собственности, похоже на строительство дома без фундамента. Конечно, сначала он может стоять, но в конце концов даст трещину. В то же время бизнес, заботящийся о надлежащей защите и уважении к IP, значительно выносливее: он быстрее растет, легче привлекает инвестиции и строит сильные бренды. Для украинских предприятий такой подход сегодня особенно важен. Ведь ведение бизнеса и условия войны и послевоенное восстановление – это не только о физической инфраструктуре, но и об инфраструктуре для идей, инноваций и творчества. О внедрении экономики знаний. И мы делаем это совместными усилиями как масштабными реформами и государственными инициативами, так и конкретными решениями внутри компаний. Главное – чтобы в итоге каждая достойная идея была реализована и надежно защищена.