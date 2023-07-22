Booking приостановил работу в Херсонской и Запорожской областях: забронировать отели нельзя

Сервис бронирования гостиниц и жилья Booking.com приостановил предоставление услуг в Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в письме компании, передает "Интерфакс-Украина".

Платформа разослала письмо партнерам, в котором указала, что сталкивается с большими операционными трудностями в этих регионах.

"Поэтому мы приняли непростое решение приостановить предоставление услуг Booking.com в Херсонской и Запорожской областях", – говорится в сообщении.

Booking.com: выход из РФ и работа на оккупированных территориях

В марте 2022 года, незадолго после начала полномасштабной войны в Украине, Booking.com заявил о приостановлении своей деятельности в стране-агрессоре России.

"Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России из-за растущей сложности ведения бизнеса в стране", – сказал тогда представитель сервиса российскому изданию РБК.

Также была приостановлена деятельность в Беларуси.

Однако на платформе осталась возможность бронировать жилье на временно оккупированных территориях Украины.

"Отели и базы отдыха на временно оккупированных территориях не были отключены от сервиса. Мы видели не только пропагандистские сюжеты с оккупированных баз, но и отзывы на Booking", – сказал владелец одного из отелей оккупированной Кирилловки Денис Катюха в комментарии "Интерфакс-Украина".

Реагируя на решение Booking.com относительно Запорожской и Херсонской областей, он отметил, что логичнее было бы вывести из сервиса именно оккупированные территории. Однако это технологически сложно, учитывая изменяющуюся линию фронта.

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