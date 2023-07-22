Booking призупинив роботу в Херсонській і Запорізькій областях: забронювати готелі не можна

Сервіс бронювання готелів і житла Booking.com призупинив надання послуг у Херсонській і Запорізькій областях. Про це йдеться в листі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Платформа розіслала лист партнерам, у якому вказала, що стикається з великими операційними труднощами в цих регіонах.

"Тому ми ухвалили непросте рішення призупинити надання послуг Booking.com у Херсонській і Запорізькій областях", – йдеться в повідомленні.

Booking.com: вихід із РФ і робота на окупованих територіях

У березні 2022 року, незадовго після початку повномасштабної війни в Україні, Booking.com заявив про призупинення своєї діяльності в країні-агресорці Росії.

"Booking.com, будучи голландською компанією, змушена призупинити надання туристичних послуг у Росії через зростаючу складність ведення бізнесу в країні", – сказав тоді представник сервісу російському виданню РБК.

Також було призупинено діяльність у Білорусі.

Однак на платформі залишилася можливість бронювати житло на тимчасово окупованих територіях України.

"Готелі та бази відпочинку на тимчасово окупованих територіях не були відключені від сервісу. Ми бачили не лише пропагандистські сюжети з окупованих баз, а й відгуки на Booking", – сказав власник одного з готелів окупованої Кирилівки Денис Катюха в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Реагуючи на рішення Booking.com щодо Запорізької й Херсонської областей, він зазначив, що логічніше було б вивести з сервісу саме окуповані території. Однак це технологічно складно, враховуючи мінливу лінію фронту.

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