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"Дарница" победила в юридической войне за "Корвалол", длившейся почти 20 лет
Верховный Суд принял окончательное решение в пользу фармацевтической компании "Дарница", которая спорила с другим фармгигантом - компанией "Фармак" из-за торговой марки "Корвалол Corvalolum".
Своим вердиктом судьи отменили решение о признании "Фармаком" торговой марки "Корвалол Corvalolum" хорошо известной в Украине.
"Верховный Суд в расширенном составе коллегии согласился с нашими аргументами в пользу незаконности решения Апелляционной палаты и отменил постановление апелляционного суда, которое было в пользу нашего оппонента", – сообщила адвокат Дарницы, партнер Aequo Татьяна Кудрицкая.
Она добавила, что это важный прецедент для украинской судебной практики, поскольку дискреционные полномочия не должны использоваться государственными органами произвольно и основываться на противоречивой или нерелевантной аргументации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В июне прошлого года Верховный Суд уже рассматривал жалобу компании "Дарница" на попытку "Фармака" отменить регистрацию торговой марки "Корвалол-Дарница" на основании наличия в то время у обозначения "Корвалол Corvalolum" статуса хорошо известной марки. Тогда высшая судебная инстанция также приняла решение в пользу "Дарницы".
Спор между "Дарницей" и "Фармаком" продолжается, по меньшей мере, с 2004 года, когда "Фармак" заявил, что имеет исключительные права на Корвалол.
С этого времени компания "Дарница" последовательно отстаивала через суды разных инстанций право на собственный товарный знак.
В 2011 году, а затем и в 2019 году, суд подтвердил право компании на владение товарным знаком "Корвалол-Дарница", поставив окончательную точку в безосновательных попытках оппонента заблокировать использование "Дарницей" ее торговой марки.