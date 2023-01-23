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"Дарниця" перемогла у юридичній війні за "Корвалол", що тривала майже 20 років
Верховний Суд ухвалив остаточне рішення на користь фармацевтичної компанії "Дарниця", яка сперечалася з іншим фармгігантом – компанією "Фармак", щодо торговельної марки "Корвалол Corvalolum".
Своїм вердиктом судді скасували рішення про визнання за "Фармаком" торговельної марки "Корвалол Corvalolum" добре відомою в Україні.
"Верховний Суд у розширеному складі колегії погодився з нашими аргументами на користь незаконності рішення Апеляційної палати й скасував постанову апеляційного суду, яка була на користь нашого опонента", – повідомила адвокат Дарниці, партнерка Aequo Тетяна Кудрицька.
Вона додала, що це важливий прецедент для української судової практики, оскільки дискреційні повноваження не повинні використовуватися державними органами свавільно, і ґрунтуватися на суперечливій чи нерелевантній аргументації.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В червні минулого року Верховний Суд вже розглядав скаргу компанії "Дарниця" на спробу "Фармака" скасувати реєстрацію торговельної марки "Корвалол-Дарниця" з підстави наявності на той час у позначення "Корвалол Corvalolum" статусу добре відомої марки. Тоді вища судова інстанція також ухвалила рішення на користь "Дарниці".
Суперечка між "Дарницею" та "Фармаком" триває щонайменше з 2004 року, коли "Фармак" заявив, що має виключні права на Корвалол. З того часу компанія "Дарниця" послідовно відстоювала через суди різних інстанцій право на власний товарний знак. В 2011 році, а потім і у 2019 році, суд підтвердив право компанії на володіння товарним знаком "Корвалол-Дарниця", поставивши остаточну крапку в безпідставних спробах опонента заблокувати використання "Дарницею" її торговельної марки.