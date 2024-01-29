ФОПы идут в цифру: банкиры готовы предложить предпринимателям новые онлайн-сервисы

В конце прошлого года в стране насчитывалось два миллиона предпринимателей, избравших статус физического лица предпринимателя, а за последние 12 месяцев к многочисленной армии ФЛП присоединилось около 300 тысяч украинцев

Если полагаться на отдельные оценки численности трудоспособного населения Украины, то получится, что каждый шестой гражданин государства имеет статус ФЛП. Столь значительная цифра закономерно привлекает к рынку внимание банкиров, включившихся в последнее время в очень активную борьбу за этот клиентский сегмент.

Чего желают ФЛПы от банков, какие тенденции наблюдаются на этом рынке и каких инноваций ждать предпринимателям от финансистов – Delo.ua расспросило Андрея Соколова, члена правления национализированного Sense Bank, который занимается учреждением МСБ.

Что изменилось в Sense Bank после национализации с точки зрения отношения к сегменту ФЛП?

- перемен немного. Мы ведь и до национализации выделяли обслуживание ФЛП в отдельное направление. Более того, стратегически приоритетное направление. Отмечу, что это довольно требовательный сегмент клиентов, в большинстве своем очень четко понимающий, чего стремится от банка. Не всегда это желание оформлено в конкретных числовых показателях или параметрах продуктов. Но следует учитывать, что большинство предпринимателей – обычные украинцы, не имеющие специфических бухгалтерских или «налоговых» навыков. Поэтому они стремятся получить от банка максимальную простоту, схожую с той, к которой они привыкли в статусе физического лица, 100% дистанционное обслуживание. Это с одной стороны. А с другой – несколько более персонализированное обслуживание.

И как вы удовлетворяете эти потребности?

– Мы выстраиваем экосистему обслуживания ФЛП в мобильном банке Sense SuperApp. При этом делаем акцент именно на дистанционном обслуживании. Это не только требование времени и конкурентной среды. Предпринимательство – это о скорости. Чем меньше бизнес, тем больше скорость принятия решений ему присуща . Поэтому важно предоставить ФЛП весь нужный инструментарий в одной точке, приложении, если быть более конкретным. От базовых функций, вроде отправки платежей, уплаты налогов, до специфических справок, выписок и т.п., валютных операций.

Наша цель не просто удовлетворить базовые потребности ФЛП в банковском обслуживании, а постоянно искать клиентские точки боли и находить решения для них. Вот скажем вопрос, что беспокоит далеко не только ФЛП, но и обычных украинцев – регулярная повторная идентификация. Мы запустили этот сервис прямо в приложении в комфортном формате: предприниматель заранее получает уведомление о предстоящей процедуре и может пройти его в удобное время. Для банка это сложный технологический процесс под капотом. Для клиента – пара кликов в приложении. Таких примеров я могу привести немало.

В общем, по нашему анализу, существует по меньшей мере 43 услуги для ФЛП, которые можно оцифровать. В Sense SuperApp доступны 26 из них, что делает его одним из самых «продвинутых» предложений на рынке. Но мы продолжаем работать: верю, что до конца года по указанному чек-листу мы сможем выйти в бесспорные лидеры.

Это приносит результат? Что с цифрами?

– Конечно, приносит. В прошлом году мы почти удвоили портфель счетов ФЛП, имеющих счета и обслуживаемые в Sense SuperApp.

Может показаться, что удобство сервиса важнее стоимости обслуживания…

– Это не совсем так. Тарифы оказывают очень существенное влияние на восприятие сервисы клиентом. И ФОПов иногда это касается даже в большей степени, чем обычных физлиц. Но я бы отметил, что в случае с предпринимателями следует говорить не отдельно о сервисе и цене, а именно о комплексе «стоимость/цена». Для совсем маленького бизнеса, который, скажем, оказывает услуги в узком сегменте, часто достаточно базовых функций: простой вывод средств на карточку физлица, уплата налогов, время от времени какая-то выписка по счету. И он хотел бы получать их бесплатно или за скромную плату. Большие по размеру предприниматели нуждаются в значительно большем и готовы платить за качественный сервис. Хотя даже в этом случае речь идет об очень небольших суммах.

Мы тщательно анализируем рынок и потребности клиентов. Постоянно расширяем функционал приложения, при этом так, чтобы не страдала простота использования им. Следовательно, мелкие предприниматели получат внутри весь базовый функционал и возможность использования более продвинутых функций по мере роста бизнеса, вроде доступа к счету для бухгалтера, обмен валюты с автоматическим зачислением на карточку физлица и т.д. А больший бизнес может сразу пользоваться всеми возможностями приложения. Важно, что при этом ФЛП может пользоваться в одном приложении как «предпринимательским», так и функционалом физического лица. Не нужно устанавливать два отдельных приложения.

Почти треть новых ФЛП, по статистике – розничная торговля. Из общего количества выделяются также салоны красоты и парикмахерские – около 6% от общего количества новых ФЛП. Насколько востребованы услуги эквайринга со стороны ФЛПов?

- Предприниматели могут и рады были обойтись без эквайринга, по крайней мере, определенная часть из них. Но в этом вопросе доминирует потребитель. 9 из 10 карточных транзакций – это оплата товаров и услуг. Наличие терминала для приема карт уже стало элементом конкурентного преимущества. Даже продавец на обычном рынке уже не может обойтись без терминала.

Среди ФЛПов, являющихся клиентами Sense Bank, 59% пользуются нашим эквайрингом. Думаю, эта цифра скажет больше, чем какие-либо слова. Причем 42% из них – торговля. Еще 19% – рестораны и кафе.

Сейчас на рынке торгового эквайринга присутствуют новейшие POS-терминальные устройства на базе Android, позволяющие ФЛП одновременно использовать их как кассовое устройство, сканер считывания QR-кодов, в котором присутствуют функции ведения состава, статистики покупок, создание собственного чека (персонально под магазин)., возможность отправки документов по операции на различные виды мессенджеров, возможность получения безналичных чаевых, выдачи наличных, когда POS-терминал используется как АТМ. Важно, что с точки зрения контроля и учета это очень комфортная история. К тому же если мы говорим о Sense Bank, еще и с дополнительными преимуществами. Вроде устройств с двумя SIM-картами, отдельная линия поддержки продукта и собственный процессинг, обеспечивающий быстрое зачисление средств на счет даже в выходные дни.

В этом сегменте, кстати, тоже идет серьезная конкуренция. Но это хорошо, ведь от этого выиграют, прежде всего, сами предприниматели, которые с каждым годом получают все более простой, удобный и понятный сервис.

Какова ситуация с кредитованием ФЛП: как менялся спрос в течение года, на какие нужды принимают кредиты? Готовы ли банки кредитовать новые ФЛП? Насколько важно при избрании банка возможность получения кредита в банке?

- После начала полномасштабной войны ФЛП, как и юридические лица, были больше заинтересованы в краткосрочном финансировании оборотного капитала. В последний год наблюдался рост спроса и на инвестиционное кредитование, поскольку украинский бизнес продолжает работать и развиваться. В целом, ФЛП обращаются за кредитами как на пополнение оборотного капитала (подавляющее большинство), так и на инвестиционные цели. .

Но должен отметить, что мелкие предприниматели в большинстве своем пытаются избегать кредитования или привлекают средства в виде кредитов физическим лицам, поскольку «бизнесовые» процедуры кредитования им кажутся слишком забюрократизированными. В какой-то степени они правы. Поэтому еще до начала полномасштабного вторжения мы запустили онлайн решения для микро и малого бизнеса, в т.ч. ФЛП. Цель ясна – мы стараемся дать предпринимателям максимально комфортный механизм кредитования, не требующий визита в банк. Не скажу, что это просто, но стратегически альтернативы таким решениям нет. К сожалению, нам пришлось заморозить это направление после полномасштабного вторжения. Сейчас мы работаем над его восстановлением.

Кроме того, наиболее эффективной программой кредитования однозначно является Государственная программа " Доступные кредиты 5-7-9% ".

Какие планы на 2024 год?

- Планы, конечно, амбициозные – 2 миллиона украинских ФЛП – это вызов для всего рынка. В первую очередь для нас. Это люди, активные, прогрессивные, желающие создавать, зарабатывать, строить государство собственноручно. То есть у них много общего. Но еще больше – разного. У каждого своя специфика, собственное понимание удобства и эффективности бизнеса, собственные требования к банкингу. Поэтому, если банк действительно стратегически видит себя в этом сегменте, нужно создавать настоящую экосистему для них. С функционалом в приложении, образовательными и консультативными офлайн программами, качественной клиентской поддержкой со стороны специалистов банка. Уверен, что такой путь непременно принесет результат.