Германию охватила волна забастовок на заводах Volkswagen: в чем причина

Работники девяти заводов Volkswagen в Германии начали несколькочасовую забастовку в понедельник, 2 декабря, что привело к остановке сборочных конвейеров. Причиной стали споры между работниками и руководством по поводу будущего производства автопроизводителя в Германии, сообщает Reuters.

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Где проходят митинги и какие их последствия

Тысячи людей собрались у штаб-квартиры Volkswagen в Вольфсбурге.

Демонстрации также прошли на заводе в Ганновере, где работают около 14 тыс. человек, а также на других предприятиях, занимающихся производством комплектующих и автомобилей, в частности в Эмдене, Зальцгиттере и Брауншвейге.

На главном заводе Volkswagen в Вольфсбурге двухчасовая забастовка привела к остановке производства несколько сотен автомобилей, в том числе культового Golf .

Отмечается, что забастовки, которые могут перерасти в 24-часовую или неограниченную остановку, снизят производство Volkswagen . Уже сейчас автопроизводитель столкнулся с сокращением поставок и падением прибыли.

Причины митингов на заводах Volkswagen

Компания Volkswagen анонсировала сокращение зарплат работников на 10%.

Эти предложения появились на фоне того, что европейские автопроизводители сталкиваются со слабым спросом, высокими производственными издержками, конкуренцией со стороны китайских компаний и более медленным, чем ожидалось, переходом на электрические автомобили.

В компании считают, что для снижения издержек и увеличения прибыли необходимо защищать долю рынка.

Также стало известно, что Volkswagen может объявить о закрытии трех заводов впервые за свою 87-летнюю историю.

Что ждать

Даниэла Кавалло, глава производственного совета Volkswagen прогнозирует, что четвертый раунд переговоров, который запланирован на 9 декабря, приведет к достижению компромисса между сторонами или к эскалации конфликта.

Она подчеркнула, что по окрытию заводов, массовым увольнениям и сокращению существующих зарплат является "красной линией" для работников в переговорном процессе.

Ранее сообщалось, что по данным Госстата, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено 47,5 тыс. авто.