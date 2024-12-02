Німеччину охопила хвиля страйків на заводах Volkswagen: в чому причина

Працівники дев'яти заводів Volkswagen у Німеччині розпочали кількагодинний страйк у понеділок, 2 грудня, що призвело до зупинки складальних конвеєрів. Причиною стали суперечки між працівниками та керівництвом щодо майбутнього виробництва автовиробника в Німеччині, повідомляє Reuters.

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Де проходять мітинги і які їх наслідки

Тисячі людей зібралися біля штаб-квартири Volkswagen у Вольфсбурзі. Демонстрації також відбулися на заводі в Ганновері, де працює близько 14 тис. осіб, а також на інших підприємствах, що займаються виробництвом комплектуючих і автомобілів, зокрема в Емдені, Зальцгіттері та Брауншвейзі.

На головному заводі Volkswagen у Вольфсбурзі двогодинний страйк призвів до зупинки виробництва кілька сотень автомобілів, зокрема культового Golf.

Зазначається, що страйки, які можуть перерости в 24-годинну або необмежену зупинку, зменшать виробництво Volkswagen. Вже зараз автовиробник зіткнувся зі скороченням поставок та падінням прибутку.

Причини старйків на заводах Volkswagen

Компанія Volkswagen анонсувала скорочення зарплат працівників на 10%.

Ці пропозиції з'явилися на тлі того, що європейські автовиробники стикаються зі слабким попитом, високими виробничими витратами, конкуренцією з боку китайських компаній та повільнішим, ніж очікувалося, переходом на електричні автомобілі.

В компанії вважають, що для зниження витрат та збільшення прибутку необхідно захищати частку ринку.

Також стало відомо, що Volkswagen може оголосити про закриття трьох заводів вперше за свою 87-річну історію.

Що очікувати

Даніела Кавалло, голова виробничої ради Volkswagen, прогнозує, що четвертий раунд переговорів, який заплановано на 9 грудня призведе до досягнення компромісу між сторонами або до ескалації конфлікту.

Вона підкреслила, що закриття заводів, масові звільнення та скорочення існуючих зарплат є "червоною лінією" для працівників у переговорному процесі.

Раніше повідомлялось, що за даними Держстату, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 47,5 тис. авто.