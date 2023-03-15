"Интерхим" в условиях войны смог нарастить реализацию лекарства на 4% - гендиректор компании

Украинский производитель лекарств "Интерхим", несмотря на российское полномасштабное военное вторжение, смог увеличить реализацию лекарственных средств на 4% в натуральном выражении, а объемы экспорта увеличились вдвое.

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Такой результат стал неожиданным для компании не только из-за вызовов военного времени, но и из-за того, что несколько лет до войны украинский рынок лекарственных средств сокращался на 5-7% ежегодно, сообщил генеральный директор "Интерхима" Анатолий Редер во время выступления на Business Wisdom Summit в в Киеве.

По его словам, больше всего проблемных вопросов во время войны компании понадобилось решить в части логистики сырья и готовой продукции, а также оптимизации производства и энергозатрат. Несмотря на то, что еще перед полномасштабным вторжением "Интерхим" закупил дополнительные объемы сырья и оборудовал для хранения подземные хранилища, этих приготовлений хватило на 3-4 недели работы в условиях войны, после чего появилась возможность наладить новые цепи поставок.

Редер подчеркнул, что в прошлом году компании удалось не повышать цены на ее продукцию не менее полугода с начала войны, это удалось сделать за счет экономии энергоресурсов, а также переориентации технологических процессов и экономии на некоторых операциях.

"Мы потребляем где-то 2 МВт в час, и еще до начала обстрелов энергообеспечение было для нас вызовом. Научный подход дал нам возможность "переставить" некоторые процессы, потребляющие много энергии, на ночные смены. Некоторые мы "закольцевали", и это привело к тому, что мы сократили потребление на 30%. Сейчас мы потребляем на 10% меньше электроэнергии, чем до войны", - подчеркнул руководитель компании.

Редер подчеркнул, что за прошлый год производителю лекарств удалось интенсифицировать все производственные процессы, что продемонстрировало, что "Интерхим" является очень стрессоустойчивой компанией.

Также он уточнил, что компания в военное время не продолжает заниматься научной деятельностью и имеет пять инновационных молекул, с использованием которых могут создаваться новые лекарственные средства. Редер уточнил, что на инновационные продукты приходится до 50% выручки "Интерхим", а его продукты "Амиксин" и "Гедазепам" входят в ТОП-20 наиболее востребованных лечебных средств в Украине. При этом в целом по странам мира разработка одной действующей молекулы обходится научно-исследовательским мерам в $0,5-1 млрд.

"У нас четыре молекулы, до этого никогда не были лекарствами. Не знаю, как нам удалось сделать это, но 4 молекулы входят в наш портфель. Во время войны мы начали работать с 5 инновационной молекулой, она была запатентована почти по всему миру", – уточнил руководитель компании.