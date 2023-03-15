Рада планирует рассмотреть законопроект о медицинском каннабисе на ближайшей пленарной неделе, - нардеп

Верховная Рада планирует на ближайшей пленарной неделе рассмотреть правительственный законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса. Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

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Законопроект предлагает создать нормативные условия для законного ограниченного оборота каннабиса, смолы каннабиса, экстрактов и настойок каннабиса в определенных законом целях, в частности, для их использования в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности, а также его сортов в определенных сферах деятельности.

В Кабинете министров считают необходимым урегулировать вопросы, касающиеся операций по ввозу, вывозу, транспортировке по территории Украины, хранению и реализации конопель.

Принятие такого законодательства должно способствовать повышению уровня и качества медицинского обслуживания населения путем обеспечения права на здравоохранение. Речь идет о применении более эффективных лекарств, которые базируются на обезболивании.

Напомним, что легализация медицинского каннабиса в Украине обсуждается в течение длительного времени. Препараты на его основе применяются, в частности, для лечения онкобольных, пациентов с болезнью Альцгеймера, Паркинсона, эпилепсией, рассеянным склерозом, псориазом, посттравматическим синдромом.

В то же время ряд политиков неоднократно высказывались против регулирования обращения каннабиса в медицинских целях, заявляя о том, что это якобы приведет к распространению наркотиков.

В 2021 году Кабинет министров исключил два препарата на основе каннабиса из перечня запрещенных веществ. Однако лекарства содержат не сам каннабис, а его химическую копию, и поэтому имеют высокую стоимость.

Летом 2022 года правительство внесло в Верховную Раду законопроект об обороте каннабиса в Украине. Именно его теперь будет рассматривать парламент.