Рада привязала размер экспортной пошлины на подсолнечник и металлолом к биржевым ценам: что это даст

Верховная Рада привязала размер экспортных пошлин на товары, к которым применяются адвалорные ставки, к биржевым котировкам на эти товары. За соответствующий законопроект №8274 во втором чтении и в целом на заседании 24 февраля проголосовали 250 депутатов. Ни один не голосовал против, однако восемь воздержались. Еще 70 присутствовавших голосование проигнорировали.

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Документ устанавливает, что до 31 декабря 2025 года включительно таможенной стоимостью экспортируемых из Украины товаров, на которые законом установлена вывозная пошлина, начисляемая по адвалорным ставкам (кроме товаров, по которым Кабинетом министров введен режим экспортного обеспечения), является цена товара, указанная в счете-фактуре или счете-проформе, но не ниже среднеарифметического значения котировок цен на соответствующие товары на международных товарных биржах.

Если такие товары не торгуются на биржах, таможенной стоимостью будет цена, указанная в счете-фактуре или счете-проформе, но не ниже цены, определенной с учетом среднеарифметического значения котировок цен на биржах на компоненты таких товаров или (в случае отсутствия цен на компоненты товаров на биржах) цен на внутреннем рынке Украины.

Среднеарифметическое значение котировок цен на биржах на товары и/или их компоненты, сложившиеся за предыдущий календарный месяц, должно вычисляться Министерством экономики в долларах и до 10 числа каждого календарного месяца размещаться на его сайте, а также предоставляться Государственной таможенной службе.

При этом прописано, что до размещения на сайте Минэкономики обновленного среднеарифметического значения котировок будет применяться прежнее среднеарифметическое значение. Список международных товарных бирж для целей данного закона должен утвердить Кабмин.

Также отмечено, что в случае невыполнения декларантом или уполномоченным им лицом условий, определенных новой нормой, таможенники должны будут отказать в оформлении соответствующих товаров.

Законопроект был подан главой комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым и еще тремя нардепами – Виктором Бондарем, Дмитрием Кисилевским и Валерием Колюхом.

Как отметил на своей странице в Facebook Кисилевский, благодаря новому закону вывозить из Украины сырье, искусственно занижая размер пошлины, теперь станет гораздо сложнее.

"Сейчас нечестные дельцы указывают в таможенных документах заниженную стоимость сырья, иногда - в 10 раз. Например, тонна лома меди стоит около 10 тысяч долларов, а цену указывают 1 тысячу долларов, и пошлину уплачивают с 1 тысячи, а не с 10 тысяч. Этим они воруют средства у бюджета (у армии), а также оставляют украинские перерабатывающие предприятия без востребованного сырья. Только на примере меди потери бюджета составляют до 2 миллиардов гривен в год", - написал он.

Нардеп пояснил, что адвалорные (процентные) ставки вывозной пошлины в Украине установлены на семена масличных культур, лом цветных металлов и кожевенное сырье. Согласно данным Гостаможслужбы, более 70% таких товаров вывозятся по заниженным ценам.

"Теперь, если в документах указана стоимость ниже котировок на международных биржах, для расчета пошлины будет браться цена биржи, а не то, что "нарисовали" в таможенных документах. Такая норма будет действовать до конца 2025 года. И если она покажет свою эффективность, я буду предлагать сделать ее бессрочной", – добавил Кисилевский.

Он подчеркнул, что решение Рады также является важным шагом для того, чтобы украинские перерабатывающие предприятия могли купить достаточное количество сырья для работы.

"Предприятия, которые дают работу украинцам, платят налоги в украинский бюджет, не сталкивались с дефицитом или удорожанием сырья только потому, что ловкие дельцы по фиктивным ценам и, вероятно, с молчаливого согласия таможни вывозят это сырье обманным способом", - отметил депутат .

Он выразил уверенность, что политика развития перерабатывающей промышленности и ограничение сырьевого экспорта в пользу производства и экспорта товаров с большей добавленной стоимостью и высокотехнологичных товаров должна стать частью новой экономической стратегии, в которой нуждается Украина.

Источник фото: ua.depositphotos.com